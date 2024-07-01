第二季组屋转售价增2.1% 2022年第四季来最高

我国整体组屋转售价连续17个季度增长，今年第二季环比增长2.1％，是自2022年第四季以来的最高涨幅。



根据建屋发展局星期一（7月1日）发布的预估数据，2024年第二季的组屋转售价增幅比第一季度的1.8％高出3个百分点。截至6月27日，第二季的组屋转售交易量共有7208宗，比去年同期的6297宗，多了14.5%。

建屋局说，第二季组屋转售价和交易量双双增长，是由于需求强劲，再加上今年达到最低居住年限（MOP）的单位比去年少，造成市场供应紧张。

相较于去年第二季，今年第二季的转售价格同比增长6.5%。橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清指出，结合第一季的表现来看，今年上半年的组屋转售价涨幅为4%，超过了去年上半年的2.5%，不过比2022年同期的5.3%仍有所放缓。

由于建屋局把预购组屋销售活动从一年四次减少到三次，以及将剩余组屋销售活动调整为每年只有一轮，孙燕清认为，有更多首次购屋者会选择从二手市场购买组屋，而不是等候预购组屋的推出，从而推高了转售组屋的需求。

三房式中位数增至41万元 涨幅最大

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣指出，第二季所有房型的转售价格都上涨了，其中三房式的中位数增至41万元，涨幅最大；四房式、五房式和公寓式单位的转售价中位数分别为58万元、68万2500元和85万元。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹认为，转售组屋价格上涨的原因，也是因为第二季有更多以至少百万元易手的组屋。她指出，今年第二季共有236宗百万组屋交易，比上一季增加约29%。

“虽然我们没有这些买家的详细资料，但有可能是刚结束15个月等候期的私宅屋主转向转售组屋市场，进而推动交易量。”

政府在2022年9月推出降温措施，规定私宅屋主若购买非津贴转售组屋，须先经过15个月的等侯期。

今年最后一轮组屋销售活动会在10月举行，建屋局将在九个市镇推出约8500个单位，分布在宏茂桥、勿洛、武吉巴督、芽笼、裕廊西、加冷黄埔、白沙、盛港和兀兰。这也将是在新组屋分类框架下推出的首批单位，组屋将根据所在地点分为标准（Standard）、优选（Plus）或黄金（Prime）地段组屋。

麦俊荣认为，由于10月的预购组屋项目中大多数是靠近地铁站或轻轨站等交通枢纽的单位，一些原本考虑购买转售组屋的买家可能转向预购组屋。“因此，我们预计组屋转售交易量将进一步放缓，这可能导致今年下半年的组屋转售价增长也放缓。”

孙燕清认同一些买家可能会被地段优越的项目，尤其是碧湾（Bayshore）、芽笼、兀兰和白沙的新单位所吸引，但新组屋建成后周边地区配套设施可能增加，而在同一地段购买转售组屋的买家也会继续享受较短的五年MOP，因此某些预购组屋项目附近的转售组屋单位仍可能受到买家青睐。