全国风险评估：汇款业仍处高风险 跨境在线支付成恐怖主义融资新渠道

与四年前相比，新加坡在恐怖主义融资方面，汇款服务仍然处于高风险状态，其中，跨境在线支付成为恐怖主义融资活动的潜在新渠道。

根据内政部、财政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）联合发布的更新版《恐怖主义融资全国风险评估》（Terrorism Financing National Risk Assessment）报告，包括未经许可汇款和跨境在线支付在内的汇款服务，仍处于高风险。

当局确认为恐怖主义融资活动的另两个潜在新渠道，是外国在线众筹和新的跨境快速支付系统（如NETS-DuitNow QR码付款连接、新泰零售付款系统连接PayNow-PromptPay）。

这份继2020年后推出的更新版风险评估，阐明新加坡面临的最新恐怖主义融资威胁和易受影响的行业。

报告指银行和汇款业继续处于中高风险状态，而数码付款代币（DPT）服务商的风险则从中低提高到中高。

“新加坡的高互联网普及率和广泛使用的在线银行业务，以及冠病疫情推动的全球数字经济激增，新型跨境快速支付系统和在线众筹已确认为新崛起的恐怖主义融资风险。

“尽管多数恐怖主义融资活动仍通过法定货币和传统行业进行，但国际恐怖组织利用虚拟资产的风险正在增加。与数码付款代币服务商相关的TF风险因此已从中低提升至中高，这需要业界对这个不断演变的威胁提高警惕。”

自我激进化的个人 继续对我国构成最显著恐怖主义融资威胁

与2020年的报告相比，新加坡目前依然面对为海外恐怖分子和恐怖活动筹集转移资金的威胁，自我激进化的个人继续对新加坡构成最显著的恐怖主义融资威胁。

一名在马来西亚的新加坡商人，2019年因资助一名马国男子参与与伊斯兰国组织（ISIS）有关集团的活动，被马来西亚政治部（MSB）逮捕，并移交新加坡内部安全局处理。

男子于2021年在恐怖主义（取缔资金）法令（TSOFA）下被治罪，被判坐牢三年10个月。

报告也指当局继续在本地人数庞大的外国工人中侦查到激进行为，“大量外籍劳工的存在，也可能使恐怖组织利用新加坡作为基地，在自己的国民中筹集恐怖主义资金，或作为恐怖主义融资的中转站。”

2022年，一名27岁的孟加拉籍建筑客工被判坐牢两年八个月。他用转账卡转账15次共891元，支持驻叙利亚组织的海外在线筹款活动。

2024年的主要恐怖主义融资风险领域，与2020年识别的风险大致相同。

反恐怖主义融资国家战略更新

政府于2022年启动反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）国家战略。三家机构也在星期一发表更新版反恐融资国家战略，作为应对恐怖主义威胁的持续行动之一。

2024年恐怖主义融资全国风险评估支持这份国家战略的更新目标，包括：

▪预防：积极阻止潜在恐怖分子、恐怖组织和同情者利用新加坡的开放进行恐怖主义融资活动；

▪侦查：通过对高风险行业和受关注的新兴恐怖主义融资类型进行强有力监控和危险信号追踪，及时发现和追查恐怖主义融资活动；

▪破坏：坚决打击企图在本地和国外为恐怖主义活动筹集、转移和使用资金的恐怖分子、恐怖组织和同情者。

联合文告说，为了达到上述更新目标，新加坡将实施更新的五管齐下的反恐融资国家战略：

▪协调和全面的风险识别

▪强有力的法律和制裁框架

▪健全的监管制度

▪果断的执法行动

▪国际协作

当局将继续与各行业者合作，实施应对恐怖主义融资威胁的策略和措施，并与外国同行、国际组织和标准制定机构，如国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）密切合作。