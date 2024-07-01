黄永宏：国防开支与民生福利须兼顾

新加坡武装部队建军59年来，政府每年都会为国防预留可观经费。国防部长黄永宏医生说，政府花在国防的每一块钱固然也可花在卫生、教育和社会福利方面，但欧洲等地的经验告诉我们，国防和其他方面的开支必须兼顾，缺一不可。

7月1日是军人节。黄永宏星期一（7月1日）在新达新加坡举行的军人节宣誓效忠仪式上，发表军人节献词。他说，欧洲过去享受和平红利，以致很少有欧盟国家为国防投入充足经费，与俄罗斯接壤的拉脱维亚和立陶宛，更是因为加入了北约，而废止原有的兵役制度。

他也说，当时德国与俄国在经济融合方面取得巨大进展，德国的能源需求一度有三成由俄罗斯提供，显示他们对和平充满信心。但这些和平的希望与梦想，都在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰时破灭了。

欧盟国家开始反思 是否准备好应对入侵

黄永宏说：“因此，欧盟成员国不再讨论和平，而是反思自己是否准备好应对敌人入侵。那些没有为国防投入资源的国家，他们知道自己还没准备好。”

他也引述澳大利亚总理阿尔巴尼斯去年在香格里拉对话上的主旨发言，强调“和平不是免费的，更不是理所当然的”。

黄永宏说：“对所有国家来说，和平是有代价的。这个代价就是在和平时期，用我们的汗水和泪水建立强大的国防。如果我们有一天必须对抗侵略者，那我们会用鲜血换取和平。”

他指出，新加坡因为有这些年的持续投入，以及超过100万名战备军人的坚定奉献，才能拥有一支强大、现代化、装备精良的四军部队，能在海陆空和数码空间执行任务。

“只要我们的士兵秉持奉献精神并努力训练，不把和平视为理所当然，新加坡武装部队将继续强大，有能力捍卫国家主权和人们的生活方式。”

未来十年 我国每年国防预算维持GDP3%左右

国防部2024财政年的开支预算是202亿5000万元，占我国名义国内生产总值的2.8％，数额较上财年增加2.5％，是预算最高的政府部门。黄永宏今年2月指出，未来10年，我国国防开支将保持平稳，每年预算维持在国内生产总值的3％左右。

新加坡中华总商会、资讯科技服务公司恩士迅（NCS）在宏茂桥的总部，以及淡马锡理工学院，也在星期一举行军人节宣誓效忠仪式，分别由国家发展部长李智陞、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，以及社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高主持。共有来自240家企业的385名战备军人以及他们的雇主参加仪式。

李智陞致辞时说，新加坡面对的威胁变得越来越复杂，有更多来自数码和信息领域的攻击，针对人们的心理和认知，而颠覆性的科技将改变战争性质，让安全威胁更具规模和复杂。

陈诗龙则强调，国民服役是确保新加坡主权完整的支柱，动员宝贵且有限的人力资源来打造强大能干的武装部队，不只可在必要时保卫国家，也能在国民服役人员、家庭、朋友和雇主之间，培养责任感、纪律和同袍情谊。

马善高指出，人们知道新加坡有一支强大的武装部队，所以我们才能安枕无忧，也因为有了军队保障国家主权，才能对经济和未来进行规划。

总理兼财政部长黄循财星期一在脸书发文，向所有全职国民服役人员、正规军人和战备军人表达谢意，并提醒人们，确保国家的安全与坚韧，人人有责。

国务资政李显龙也发文说：“和平仰赖有效的威慑和防御，而这只有在拥有强大的武装部队后才能实现。我们绝不能把这种和平视为理所当然。”