尚穆根：新加坡拒绝对种族关系议题 采取放任态度

美国、英国和法国等发达国家的仇恨犯罪有所增加，凸显出对种族议题采取放任态度可能产生的后果。内政部长兼律政部长尚穆根强调，新加坡拒绝对种族关系议题采取放任态度，政府也大力干预以维持我国的社会凝聚力。

尚穆根星期一（7月1日）在新加坡政策研究所（IPS）和内政部合办的“非暴力的种族对立”论坛上，阐明我国对种族议题的立场。

他说，有一种意识形态信念认为，大量的辩论有助社会达成理解和包容，但他认为在种族关系问题上并非如此，大量的激烈辩论只会导致情况呈螺旋式下滑，制造出更多偏激言论。“跟着，就会有人趁虚而入，基于各种理由利用这样的局面，其中一个常见的理由就是政治——以种族战线、民族战线、宗教战线来拉拢族群，这就是身份政治。”

尚穆根举美国、英国和法国等发达国家为例子，说明对种族议题采取放任态度以及以言论自由为名，允许种族仇恨言论所可能引发的后果。

在英国，与反猶太主义相关的案件在以哈冲突爆发后激增超过一倍。在法国，种族主义相关行为的受害者去年也达到近9000人。

相较之下，新加坡的种族与宗教相关罪案维持在较低水平。我国警方过去五年共接获199起和种族与宗教相关的报案，平均每年40起。

尚穆根说，新加坡之所以能避免其他国家出现的问题，主要是因为我国的法律框架以多元种族、多元宗教、平等对待所有种族社群为基本原则，政府维护少数种族利益的责任列明于宪法。我国社会与经济发展的方针，也以不分种族、语言、宗教，人人机会平等作为基础。

我国也有一套严明法律，制止任何煽动种族和宗教仇恨的行为，包括严正对待仇恨言论。尚穆根强调，如果没有这些法律，一小撮人就会发表仇恨言论，最终是逐渐为社会越来越多人定下基调，欧洲目前正出现这种趋势。

他表明，新加坡政府大力干预以维护社会凝聚力。“我们的干预方式在其他采取较放任态度的国家看来是难以接受的，但我们拒绝就种族议题采取类似于其他国家的放任态度。在致力确保平等的同时，我们并非无视种族的存在（race-blind）。”

尚穆根因此多次强调，我国四大族群和种族融合政策等措施的重要性。他强调：“我们必须接受人和人之间有不同，他们的表现也有所不同，不论是在学校或其他方面。这是我们推动人们向上，尝试缩小差距或帮助人们的方式。”

不同社群对国外冲突观点产生分歧 为我国带来挑战

尚穆根提醒，新加坡的做法至今效果良好，但当前科技与社交媒体的冲击，以及不同社群对国外冲突有不同观点产生的分歧给我国带来了挑战。

通讯及新闻部展开的一项调查结果显示，本地较年长并受过较高教育的华族对俄乌战争的看法，与其他群体差异较大；他们更倾向于认为，俄罗斯侵略乌克兰是正当的，并把冲突归咎于西方，且更可接受中国对俄罗斯的支持。

另一方面，对于以哈冲突，本地马来回教徒社群尤其受触动；相较于其他族群，他们的观点受到的影响较大。“我也相信，如果未来出现和印度相关的事件，新加坡的的印度社群也会抱持和其他群体较不同的观点。”

尚穆根以这项未公开过的调查数据提醒，不同群体对国外冲突的不同反应，可能引发本地社群之间的分歧，使政府和社会在保持团结和推动社会前进方面，面对更多挑战。

他说：“不同群体对外部事件往往会有不同的反应。这些差异可能被利用来煽动种族情绪。这种差异也时常因为各人有不同的消息来源、各自的回音室和联系圈而被放大。”