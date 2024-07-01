涉将一男子推下河后逃逸 21岁男子落网将被控

两名男子酒后疑为女人起争执，21岁男子涉嫌将另一人推下新加坡河后逃逸，隔天凌晨被捕；坠河的33岁男子失踪约四小时后被寻获，但已溺水身亡。

这起事故发生在星期天（6月30日）晚上10时15左右，地点是克拉码头中央商城（Clarke Quay Central）外，新加坡河旁的走道。

有网民星期天晚上11时许在社交媒体小红书发文，指上述地点疑有人被推下新加坡河，新加坡警察部队和新加坡民防部队人员正在现场展开搜救行动。

贴文过后虽然被删除，但有关消息还是不胫而走，在互联网传开。根据网民在贴文下方的留言，他们在事发后曾听到现场有人说，落水男子是被另外一人推下河的，至于两人之间发生什么事就不得而知。

据《联合早报》了解，两名男子来自印度，但不认识，事发前也都喝了酒，后来疑为一名菲律宾女子起争执，最终演变成命案。

记者星期一（7月1日）中午走访现场时，在附近餐馆或商店工作的员工都指在星期天深夜看到警察和民防人员，但他们不知道发生什么事。

甜品店员工吴颖（21岁）说，案发时正值客流量高峰，她和同事都在忙，没注意到有人争吵，直到晚上10时30分左右才看到警察将李德桥（Read Bridge）旁的区域封锁，不少民防车辆停在路旁，一群公众则站在封锁区外围观。

下水搜寻约四小时 民防蛙人寻获坠河男子

新加坡警察部队星期一发文告说，当局在星期天晚上10时15分左右接获通报，指克拉码头一带的新加坡河有人落水。民防过后出动灾难拯救队蛙人下水进行搜救，约四小时后把33岁男子拉出水面，但他早已没了呼吸。

经过刑事侦查局、勿洛警署和中央警署警员的努力，查案人员最终锁定涉案男子的身份，于隔天凌晨时分将他逮捕。

警方指出，被捕的21岁男子将于星期二（2日）在鲁莽行事导致他人死亡的罪名下被控。若罪成，他将面对不超过五年监禁或罚款，或两者兼施。

民防部队回应《联合早报》询问时说，灾难拯救队蛙人下水展开搜寻，并在大约四小时后，也就是凌晨2时左右，在离岸三米、水深约三米的水里寻获失踪男子。救护人员过后证实男子已经断气。

警方调查仍在进行。

