伊国组织崛起以来 本地自我激进化人数增加

自伊斯兰国组织（ISIS）崛起以来，自我激进化的新加坡人相应增加，当中不乏伊国组织的支持者。他们主要通过网络自我激进化。

《恐怖主义融资全国风险评估》报告指出，截至2023年6月，共有37名自我激进化的新加坡人，在内部安全法及其他反恐法律下受惩。

根据报告，从2016年至2024年5月，共13人因涉及恐怖主义融资罪行受制裁。这些人的犯罪活动，都与支持海外恐怖活动有关，包括利用不太复杂的渠道和方法，如通过持牌汇款代理，从新加坡筹集或转移资金。

报告以抵触恐怖主义（取缔资金）法令（Terrorism（Suppression of Financing）Act，简称TSOFA）的一名新加坡商人“A”为例子。

报告说，A与一名马来西亚籍的叙利亚伊国组织武装分子“B”关系密切。2013年和2014年，A在马来西亚分别提供1500令吉（时约576新元）和351.75美元（时约450新元）的资金给B。部分资金通过新加坡一家持牌汇款公司，汇往第三国给B的联系人。

根据报告，A明知B计划前往叙利亚，成为外国恐怖作战人员，也知道B是伊国组织附属组织“胜利阵线”（Jabhat Al Nusra，卡伊达在叙利亚的分支）的成员。2021年9月，A被判坐牢三年10个月。

另外，当局持续发现，有一小撮自我激进化的新加坡人，打算出国与恐怖组织并肩作战。

例如，2021年，就有一名新加坡人计划前往加沙，加入巴勒斯坦武装组织哈马斯的军事单位，并持刀袭击在新加坡的犹太人。他最后在内安法下被拘留。

当局也持续在本地的外籍工人当中，发现激进分子。报告说，新加坡相对富裕，意味着新加坡人和客工可能拥有更多资源，并有更多机会与组织犯罪集团联系。