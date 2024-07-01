我国收紧对赌场监管 以防被用作恐怖主义融资

新加坡将收紧对赌场业的监管，以防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资。

根据赌博管制局（Gambling Regulatory Authority）的规定，在2024年，赌场客户的所有财务交易，如果达到4000元或以上，业者必须进行尽职调查，原有的门槛为5000元。

这是有关当局首次修订赌场客户尽职调查的门槛。

内政部、财政部和新加坡金融管理局星期一（7月1日）联合发布的更新版全国打击恐怖主义融资策略（National Strategy for Countering the Financing of Terrorism）指出，这项调整是为了加强威慑，防止新加坡赌场被滥用于恐怖主义融资。

云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界（RWS）因未按照规定对客户进行尽职调查，去年12月被赌管局处以225万元罚款。这是当局对赌场业者处以的最大一笔罚款。

配合最新的全国打击恐怖主义融资策略，内政部、财政部和金管局星期一联合发布更新版《恐怖主义融资全国风险评估》报告。

根据报告，2020年至今，当局没有接获利用新型跨境快速支付系统，例如PayNow-PromptPay、NETS-DuitNow QR码支付，支援与海外恐怖主义有关活动的通报。

目前，也没有强有力的证据显示，东南亚地区有广泛使用数码支付代币（DPT）进行恐怖主义融资的现象。不过，自2020年以来，新加坡有一人因同情恐怖分子，通过有持牌的汇款商，援助海外恐怖主义相关活动而被定罪。

截至今年4月，新加坡共有195家持牌的汇款商。与2020年的评估几乎一致，汇款商和银行是恐怖主义融资风险最高的两个领域，新型跨境快速支付系统是2020以来出现、有可能成为恐怖主义融资的新途径，而数码支付代币服务业者的风险从中低，提高到中高级。

区块链分析平台Chainalysis亚太政策主管王骋怡接受《联合早报》采访时说，数码支付代币服务业者的风险升高，不令人意外。

她指出，全球对虚拟资产反洗钱和打击资助恐怖主义的执行状况参差不齐，在新加坡的数码支付代币业者，有可能和一些监管不力的地方的同行有所接触。

王骋怡说，区块链的透明度，使得数码支付代币不是大规模融资的有效途径。“当然，即使是少量的恐怖主义融资也值得强烈关注。但从更广的融资生态系统来看，恐怖组织会继续依赖传统的、以法定货币为主的金融机构、哈瓦拉（Hawala）和空壳公司作为主要融资工具。”

珍珠坊汉生汇款公司发言人受访时指出，公司已有安装防洗钱和防恐怖主义融资软件，如有客户汇款到受恐怖主义影响的地区，系统将发出警告。