我国收紧对赌场监管 以防被用作恐怖主义融资

新加坡将收紧对赌场业的监管,以防止恐怖分子和犯罪组织利用赌场进行恐怖主义融资。

根据赌博管制局(Gambling Regulatory Authority)的规定,在2024年,赌场客户的所有财务交易,如果达到4000元或以上,业者必须进行尽职调查,原有的门槛为5000元。

这是有关当局首次修订赌场客户尽职调查的门槛。

内政部、财政部和新加坡金融管理局星期一(7月1日)联合发布的更新版全国打击恐怖主义融资策略(National Strategy for Countering the Financing of Terrorism)指出,这项调整是为了加强威慑,防止新加坡赌场被滥用于恐怖主义融资。

云顶新加坡旗下的圣淘沙名胜世界(RWS)因未按照规定对客户进行尽职调查,去年12月被赌管局处以225万元罚款。这是当局对赌场业者处以的最大一笔罚款。

配合最新的全国打击恐怖主义融资策略,内政部、财政部和金管局星期一联合发布更新版《恐怖主义融资全国风险评估》报告。

根据报告,2020年至今,当局没有接获利用新型跨境快速支付系统,例如PayNow-PromptPay、NETS-DuitNow QR码支付,支援与海外恐怖主义有关活动的通报。

目前,也没有强有力的证据显示,东南亚地区有广泛使用数码支付代币(DPT)进行恐怖主义融资的现象。不过,自2020年以来,新加坡有一人因同情恐怖分子,通过有持牌的汇款商,援助海外恐怖主义相关活动而被定罪。

截至今年4月,新加坡共有195家持牌的汇款商。与2020年的评估几乎一致,汇款商和银行是恐怖主义融资风险最高的两个领域,新型跨境快速支付系统是2020以来出现、有可能成为恐怖主义融资的新途径,而数码支付代币服务业者的风险从中低,提高到中高级。

区块链分析平台Chainalysis亚太政策主管王骋怡接受《联合早报》采访时说,数码支付代币服务业者的风险升高,不令人意外。

她指出,全球对虚拟资产反洗钱和打击资助恐怖主义的执行状况参差不齐,在新加坡的数码支付代币业者,有可能和一些监管不力的地方的同行有所接触。

王骋怡说,区块链的透明度,使得数码支付代币不是大规模融资的有效途径。“当然,即使是少量的恐怖主义融资也值得强烈关注。但从更广的融资生态系统来看,恐怖组织会继续依赖传统的、以法定货币为主的金融机构、哈瓦拉(Hawala)和空壳公司作为主要融资工具。”

珍珠坊汉生汇款公司发言人受访时指出,公司已有安装防洗钱和防恐怖主义融资软件,如有客户汇款到受恐怖主义影响的地区,系统将发出警告。