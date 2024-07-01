新交通部政务部长穆仁理 将领导工作小组改善巴士安全

近期涉及巴士的车祸频发，新上任的律政部兼交通部政务部长穆仁理，将领导劳资政工作小组，检讨如何改善巴士安全。检讨工作预计明年初完成。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期一（7月1日）在脸书发文，欢迎穆仁理加入交通部。穆仁理将协助徐芳达处理海事业、交通科技和公共巴士服务等陆路交通事务，以及交通部与工会的联系。

徐芳达说，穆仁理一直以来大力倡导公路安全，他将领导劳资政工作小组，与三方伙伴合作检讨如何加强乘客、巴士车长和其他公路使用者的安全。

过去几年，涉及公共巴士的严重碰撞事故数量保持稳定，2022年和2023年分别发生207起，今年截至5月底则有75起。

徐芳达强调，确保安全是我国公共交通网络的重中之重。这次检讨将以业者和工人多年来落实的安全措施和作业方式为基础，找出进一步改善安全的方法。

除了政府机构，全国交通工友联合会、新加坡公路安全理事会，以及Go-Ahead新加坡、新捷运、SMRT和易塔通（Tower Transit）四家公共巴士业者，都将参与工作小组。

穆仁理受访时说，作为起点，相信工作小组首先要分析趋势和辨认事发原因，再寻求解决方案以改善安全。“我们必须实事求是，根据数据并对比现在和过去几年涉及巴士的意外，找出当前问题。”

他强调，重点在于取得巴士业者等所有利益相关者的帮助，积极合作找出可以改进的地方，而不是让这个过程变成相互指责的游戏。他将尽快联系这些利益相关者并召开工作小组会议。

据报道，我国过去三个月发生至少11起与巴士相关车祸，涉及所有四家公共巴士业者。其中六起事故发生在上个月，当中有一名建筑工人遭巴士碾过后大腿骨折。

今年4月16日，也有一名巴士车长在兀兰行驶时撞上路边大树，不幸身亡。在这之后，陆续有公共巴士发生追尾和其他碰撞事故，导致交通受阻和人员受伤。

向居民承诺 会一如既往服务选区

武吉巴督区议员穆仁理原是后座议员，星期一宣誓就职律政部兼交通部政务部长。

就任首日，穆仁理早上6时30分左右如常走访武吉巴督区，并向居民承诺会一如既往地服务选区。他随后到律政部和交通部参与会议，下午到总统府宣誓就职后再开会，傍晚又回到武吉巴督参与社区活动，行程满满。

穆仁理是一名高级律师，此前也是人民行动党政府国会内政及律政委员会主席，因此熟悉律政部事务。他希望支持律政部加强我国作为争端解决枢纽的地位，以及确保人人有更好的机会诉诸法律。