物流公司能者快递 裁5%本地任职员工

本地物流公司能者快递继今年4月底裁退区域技术部门的约一成员工后，最近又展开另一轮裁员行动，在本地任职的员工中有5％被裁。

公司为受影响员工提供的遣散配套包括，每工作满一年可获一个月遣散费。

能者快递（Ninja Van）星期一（7月1日）答复媒体询问时说，公司今年较早时宣布将拓展业务，利用现有的电子商务基础设施和科技物流解决方案，进军企业对企业（B2B）和冷链等其他物流市场。

发言人说：“配合公司的方向，我们已检讨机构内的工作角色，以评估是否符合未来需求。不幸的是，尽管我们努力减轻影响，但仍无法避免裁员，在新加坡工作的同事中有5％受影响。

“有可转移技能的人员已过渡到新岗位，协助公司新开辟的B2B和冷链垂直领域。受裁员影响的职员已获得合理的遣散配套，协助他们以后的发展。”

除了每工作一年可获一个月遣散费，被裁员工的医药保险和心理健康援助将延长至今年12月31日。他们正式离职前，可享有带薪假期（garden leave）、可兑现公司股权的期限从30天延长至一年，并将获得转职辅导等。他们也可继续前往公司，以便能妥善地进行交接工作、向同事道别。

发言人说，尽管电子商务在东南亚市场的竞争依旧激烈，公司将继续在这个领域努力，并也意识到须拓展至电子商务以外的业务，以确保集团的长期增长。

联合创办人兼首席执行官：落实新策略后再探讨上市

公司联合创办人兼首席执行官黎常文今年5月接受《联合早报》访问时指出，尽管4月底传出裁退部分员工的消息，公司的新商业策略和目标不变。他相信，公司有能力在接下来一年里取得税前营运盈利平衡（EBITA breakeven），并希望落实新策略一段时间后，再探讨上市的可能。