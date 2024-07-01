多180家咖啡店提供经济餐饮 总数增加至330家

本地再有约180家连锁咖啡店将陆续加入提供经济餐饮的行列，到本月底，这些邻里咖啡店总数将增至330家左右，协助食客控制在外用餐的开销，减轻生活负担。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖和贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，星期一（7月1日）下午走访淡滨尼4道的长城美华咖啡店，过后向媒体宣布以上消息。

沈颖指出，随着180家连锁咖啡店本月底全部加入计划后，每10家邻里咖啡店里就会有四家提供经济餐饮选项。

国家发展部和建屋发展局去年3月宣布经济餐计划，所有向建屋局租用店面的咖啡店，同年5月起续租约后，须提供至少四个经济餐选项和两个经济饮料选项。

此外，拥有店面的私营咖啡店若在公开市场上转售，接手的新业主也须在一个月内提供至少两个经济餐选项和两个经济饮料选项。经济餐价格一般不超过3元5角，而经济饮料则不超过1元2角。

本地有776家开设于建屋局店面的咖啡店，当中有374家向建屋局租用店面，其余的402家是已买下、拥有店面的私营咖啡店。

所有374家租赁店面咖啡店 最迟2026年提供经济餐饮选项

全岛提供经济餐饮的租赁店面咖啡店原本有约150家，选项超过1000个。根据计划，所有374家租赁店面咖啡店，最迟会在2026年提供经济餐饮选项。

陆续加入计划的180家连锁咖啡店来自九个业者，包括八达岭、大路、德天、长城、Kopitiam、金味、金山岭、口福及胜乐。

这180家咖啡店当中，有60家的店面是向建屋局租用的，租约虽还没到期，未受新规定影响，但还是自愿加入经济餐饮计划。这180家咖啡店里提供经济餐饮选项的摊位，将接受食客以社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers）付费。

长城集团的集团总经理苏坤义接受《联合早报》访问时说，旗下咖啡店的摊位接受食客以邻里购物券付费后，生意额有所增加，集团因此决定加入提供经济餐饮的行列，回馈社会。

集团自家经营的杂菜贩摊位提供的经济餐，原价介于3元8角至4元2角之间，但将以3元5角出售。

苏坤义说，集团拥有32家咖啡店，已有八家提供经济餐饮，其余24家都将加入计划。除了自家经营的摊位，集团也积极鼓励其他摊位租户一同为食客提供经济餐饮。

已逾88万户家庭领取第五轮邻里购物券

据刘燕玲指出，过去几个月来，贸工部、新加坡企业发展局及社理会同建屋局密切合作，鼓励更多咖啡店业者加入经济餐饮计划。

她说，居民在邻里商店和咖啡店以社理会邻里购物券消费，是以实际行动支持本地商家，令商家能回馈给社会。

她还透露，自副总理兼贸工部长颜金勇上星期二（6月25日）宣布发放第五轮社理会邻里购物券以来，已有超过88万户家庭领取购物券，相等于本地家庭总数的三分之二。