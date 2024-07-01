印刷公司提前安排夜班员工 改上日班以备回营训练

夜班雇员习惯日夜颠倒的生活，他们回营受训时想在白天集中精神非常困难。星光印刷（远东）私营有限公司会安排这些员工在回营受训前的两三个星期改上白班，帮助他们把生理时钟调整过来。

星光印刷署理总经理陈金芳（56岁）星期一（7月1日）以雇主代表身份出席在新达新加坡举行的军人节宣誓效忠仪式。她在仪式后接受媒体访问时透露，公司会向回营受训的雇员征询反馈，以便更好地为他们提供支持。

她说：“我们会向员工了解他们回营受训的情况，不是要打听他们具体做什么，而是想知道他们能否应对训练的要求。”

调整班表就是雇主接到反馈后，做出的调整之一。

在这场活动上带领所有军人宣读誓约的陆玉康少校（战备）现年30岁，是惠普（HP）的供应链工程师，也是一名年轻的爸爸，孩子刚满三个月。他受访时感谢家人所给予的支持，特别是与他结婚不到两年的妻子。

原来，他结婚的日子刚好是第四次回营受训结束隔天。“婚礼的最后一分钟准备工作都是妻子帮我完成的，这就是她如何用行动来支持我回营受训。”

在第779步兵营（779 SIB）担任作战参谋（S3）的陆玉康也说，军官也要在战备军人回营受训时，确保他们没有后顾之忧，包括允许他们在训练间隙的空档处理私事，以免他们觉得回营受训会带来负担。

第33战斗服务支援旅（33 CSSB）连上士长扎基尔（Muhammad Zakir Bin Mohammad Anuar，29岁）一级上士（战备）在回营受训时则须管理上百名战备军士。他会借助即时通讯软件，将训练计划等资讯更有效地传达下去，让每一个人都准备好迎接严格的训练。他接下来非常期待今年9月到澳大利亚肖尔沃特湾训练区，参加代号“袋鼠”的演习。