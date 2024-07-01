业者尽力做到经济餐营养均衡 消费者也须斟酌选择

在外用餐时要确保营养均衡可能具有一定挑战，这包括咖啡店提供的经济餐选项。虽然小贩能在考虑成本因素的情况下，尽可能照顾到经济餐的营养价值，但消费者仍须自行衡量不同选项的利弊，选择合适的餐食。

长城集团总经理苏坤义告诉《联合早报》，集团自家经营的摊位所提供的经济餐，会参考保健促进局的标准，尽可能做到少油少盐、避免油炸食品，并把热量控制在500千卡（kcal）以内。

他说，经济餐也会尽可能照顾到营养的均衡。以杂菜饭为例，除了有麻油炒鸡肉，也会有青菜，及豆腐或鸡蛋。

长城集团实行中央采购制，通过大量采购食材来压低成本，因此有空间来照顾经济餐的营养价值。

长城集团和另外八个餐饮集团经营的连锁咖啡店，从7月1日起陆续加入经济餐饮计划。提供经济餐饮的邻里咖啡店总数，将增加至330家左右。

除了有咖啡店依规定必须提供经济餐饮，也有咖啡店摊位自行提供价格实惠的餐饮选择，因而被公众推荐上BudgetMealGoWhere网站，其中一个是大巴窑的皇朝炒饭摊位。

摊主杨坤（47岁）在所使用食材的范围内确保食物的营养，包括尽量不把鸡蛋炒得太老，以避免营养素流失。

多名受访食客普遍担心包括经济餐在内的外食，营养不够均衡。黄靖湄（25岁，英文教师）认为经济餐的分量比较小，整体以碳水化合物为主，肉和蔬菜都少。

建筑师杨坤华（64岁）也担心经济餐因为比较便宜，会营养不够均衡。“做生意的人是要赚钱的，不会亏本经营。”

研究发现经济餐选项 蛋白质普遍较少

淡马锡理工学院升糖指数研究部门资深研究员赛哈（Saihah Mohamed Salleh）研究BudgetMealGoWhere网站上的经济餐选项后指出，它们都含较少蔬菜和水果。以板面为例，钠含量高，蛋白质和纤维量却偏低；而白饭配鸡翅膀和鸡蛋的套餐也是低纤维、高脂肪。

她说：“每份餐食应有约90克的蛋白质，但经济餐的蛋白质一般较少，使用的也多是加工肉类，钠含量可能偏高。消费者应选择高质量的蛋白质来源，如鸡蛋，及有谷物和蔬菜的餐食。此外，消费者也可选择汤类或蒸食。”

新加坡理工大学保健及社会科学院副教授克莱尔（Claire Pettitt）也建议消费者，避开油炸食物、多吃蔬菜。此外，不少外食的钠含量较高，消费者不宜再另外使用过多酱料或调味料，汤类食物也应避免喝完汤汁。

赛哈建议小贩使用瘦肉、豆腐等较健康食材，及多利用天然香料来调味。小贩也可考虑把糙米和白米混合在一起煮，增加纤维含量的同时，也可控制成本。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖指出，公众对经济餐饮计划的反应相当好。当收到食物分量太小或营养不够均衡的反馈时，当局会同有关咖啡店业者和小贩讨论情况，而他们也很积极地配合，作出调整。

“我们非常欢迎公众针对食物分量和餐食营养提供反馈。建屋发展局人员也会巡视，留意经济餐的素质。而在咖啡店加入经济餐饮计划之前，建屋局也会同业者和小贩进行深入的讨论。

“我们会继续研究，让公众针对经济餐素质提供反馈的机制更加有效。”（熊丹睿、胡洁梅支援报道）