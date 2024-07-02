少时推广方言无疾而终 国大生盼来日实现梦想

近年看到有年轻人发起推广方言的项目，新加坡国立大学大三生李宣进（24岁）感到欣慰，但这份喜悦夹杂着一丝苦涩和心痛。

10年前，他在华侨中学就读中二时，曾发起鼓励学习福建话的项目。那时他年纪小，缺乏办活动的经验，加上本地语言环境缺乏条件，项目仅维持约一年，后劲不足，最后无疾而终。

他有兴趣推广福建话，一方面是因为祖母只会说新加坡式福建话，这令他对这个方言有感情。另一方面，他深感本地福建话同中国大陆厦门、台湾和马来西亚槟城的福建话一样，有自成一格的魅力。

那时李宣进与另外三名同学合作，记录本地福建话词汇，通过网站呈现，提供解释并附上音频，希望为习惯使用英语的年轻人，提供一个学习福建话的便利渠道。

李宣进以本地人熟悉的汉语拼音为基础，并参考闽南语其他拼写系统，开发一套本地福建话拼写方式。其中一名组员使用这套方法，为准备到老人院当义工的同学，开办基本福建话会话班，获得好评。

也许是年少的豪情壮志，他当年对自己的要求颇高。

“那时虽然只是14岁，但我有远大梦想，包括推出一个全面涵盖本地福建话词汇的词典或应用，当人们输入一个华文词语，系统就会自动提供福建话发音。但这不是仅凭四人小组就能完成的。”

近年，时不时就有学生发起推广方言的活动，有的反响不错，让他五味杂陈。一方面，他感慨当年的项目未能成功；另一方面，后起之辈青出于蓝，令他由衷雀跃。

虽然自觉目前能力还不足，但在国大主修中文的他，不排除日后重启类似项目。

“这些年我不断思索，发现自己在乎福建话及其他本地华族方言，主要是关心它们背后承载的故事。随着我的兴趣从语言学转向历史和人类学，我更加意识到，了解方言，对我们更完整地表达作为新加坡华人的体验，有多么重要。”

他认为在本地，无论是学讲或使用方言，都难以普及化，“但这个现象以小众活动方式持续，是绝对有可能的。”