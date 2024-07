外公外婆帮顾孙 母亲更倾向采取温和教养方式

母亲若有自己的父母帮忙照顾孩子,比没有任何人支援的妈妈,更倾向对孩子采取温和的教养方式。公布这个研究发现的南洋理工大学研究员团队指出,母亲一般上与自己父母有共同价值观,较容易沟通,孩童由外公外婆看顾,或能对孩子和家庭发挥最大益处。

南洋理工大学星期一(7月1日)发布文告,公布上述调查发现。

研究团队分析了615个母子组合的相关数据,包括看顾孩子的安排等。这些数据来自新加坡健康成长追踪研究(Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes,简称GUSTO)。

团队分析孩子在四岁半和六岁两个阶段的数据。数据显示,孩童在四岁半时,对比没有任何支援的母亲,那些获得自己父母帮忙照顾孩子的妈妈自称,她们比较不会采取权威式的教养方式。换句话说,有外公外婆看顾孙子的家庭中,母亲比较不倾向对孩子进行严厉管教或控制。

在孩子六岁时,有自己父母帮忙顾孩子的母亲也称,她们较倾向对孩子采取积极的教养方式,也就是对孩子表现出更温和态度、更能对孩子的需求做出回应,以及营造激发孩子学习的家庭环境。

至于其他看顾安排,即孩子由祖父母照顾、内外祖父母同时照顾,或由帮佣照顾等情况,研究员找不到证据可以显示,这些看顾安排与母亲对孩子采取积极教养方式有关联。

双薪家庭越来越普及,孩子由祖父母或帮佣协助看顾的现象也更加常见,领导研究团队的南大社会科学院心理学系副教授司徒佩佩说,有必要探讨不同看顾安排,对孩童成长和家庭福祉,所发挥的长期作用和影响。

专家:外公外婆具独特优势 能以最符合女儿需求方式顾孙

司徒佩佩说,外公外婆、祖父祖母或帮佣提供的支援,虽然都有可能为母亲提供有效的支持以及情绪上的鼓励,但此项研究发现,照顾孩子方面的支持,若由外公外婆提供,所带来益处最大。

她指出,上述研究结果也支持早前其他研究所提出的观点,即外公外婆具备独特的优势,能够以最符合自己女儿需求的方式,给予看顾孙子方面的支援。其中因素可能是母亲与自己父母通常有共同价值观,沟通方面较为顺畅。

研究团队认为,外公外婆的照顾对孩童所带来的好处,能否延续至青少年及成年阶段,值得探讨。

新加坡科技研究局属下的新加坡临床科学研究院、竹脚妇幼医院、新加坡国立大学杨潞龄医学院、南大国立教育学院,以及荷兰阿姆斯特丹自由大学、美国哈佛大学陈曾熙公共卫生学院等学府的研究员,也参与此项研究。