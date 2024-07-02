漏油事故影响水上活动业者运营 政府探讨允许延迟交租

所有仍受油污影响的区域已开展下一阶段更复杂的清理工作，预计需约三个月才能完成，一些水上活动业者因此无法恢复正常营运。政府机构正拟定让受影响的商家延迟交租金等措施，以缓解现金周转的问题。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达、永续发展与环境部长傅海燕，以及国家发展部长李智陞，星期二（7月2日）在国会发表部长声明，回应朝野议员针对漏油事故提出的40道问题。

傅海燕说，政府机构一直密切关注事态的发展，理解事故对商家造成了不便。“相关机构正在拟定援助措施，如根据商家的个别情况，允许他们延迟交租金，以助解决现金周转的问题。”

例如，圣淘沙发展局探讨通过市场营销和社交媒体推广，推动访客回流。

被撞击的新加坡注册加油船Marine Honour的保险公司British Marine早前已设立第三方索赔机制，回应受影响方的索赔申请。傅海燕说，受影响方也可向船主的保险代理提出索赔。

非选区议员、新加坡前进党秘书长潘群勤问及，受影响商家或也面对支付员工薪水的挑战，政府除了拟定租金援助，会否探讨提供其他的帮助。

同时主管贸易关系的傅海燕回应时说，受影响商家应整合这段期间营运受影响的资料，以便申请索赔。

她说，商家受影响的程度各异，一些经营水上活动的业者完全无法营业，另一些在后滩运营的则开始恢复运作，有的甚至已恢复至漏油前的水平。

“我们不能采取单一的一刀切方案，政府机构准备倾听个别商家的困境，探讨如何最好地协助他们。”

针对事故对食物安全和水质的影响，傅海燕重申：“至今，我国的渔场都未受事故影响。不过，作为预防措施，新加坡食品局一直在柔佛海峡东部的沿海渔场抽取海鲜样本，以进行食品安全检测。我们也监测进口鱼类和海鲜的质量，检测结果显示本地和进口鱼类都可安全食用。”

环境局的清洁团队6月20日在东海岸公园清理被油渍污染的沙滩。（卓祾祎摄）

巴西班让码头的泊位清洗工作已完成约20%

油污清理的进展顺利，截至上星期天（6月30日），当局已收集1200多公吨的浸油沙。这些浸油沙会送至有毒工业危废收集商的处理厂，经由热解吸装置蒸发沙子中的油和水。

目前，海滩上的多数浮油已清除完毕，当局也铺设围油栏，防止浮油冲上岸或流入内陆水道。下一阶段的清理工作将动用专用设备和器材，着重清除粘附在岩堤、防浪堤和残留在沙里的油渍。

海事及港务管理局和多个政府部门星期二晚上发联合文告透露，巴西班让码头的泊位清洗工作已完成约20%，预计在7月底前完工。清洗工作并未影响码头运作。

这起漏油事故发生于6月14日下午，荷兰注册的挖泥船Vox Maxima撞上加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。