退休六旬叔自发 每天八小时清理邻里垃圾

六旬叔退休后也没闲着，每天花八小时自发在邻里社区捡垃圾和进行清理工作，只想让居民有个干净舒适的居住环境。

这名热心阿叔是居住在哥罗福巷（Crawford Lane）第467座组屋的吕继祖（66岁），他从五年前开始，只有要一有空闲时间就会在组屋楼下捡垃圾，维持社区整洁。

他接受《新明日报》访问时说，在社区里捡垃圾的举动其实是受妹妹的正能量影响。妹妹原在香港工作，五年前回到狮城，照顾和他同住的重病妈妈。

“妹妹在本地逗留期间，有空就会下楼捡垃圾，让环境整洁，我本身也很爱干净，每次回家的路上看到地上有垃圾和烟头都想清扫，所以就加入一起行动。”

吕继祖原在新邮政担任客服工作，去年退休后，他每天清晨和晚上会在第466、467和468座组屋一带捡垃圾并清理组屋楼下的周围。

他说住在该区已经近40年了，社区由于靠近地铁站和办公楼，经常人来人往，难免也出现比较多垃圾。

“以前还有工作的时候，只能晚上7点到10点去捡垃圾，现在退休了，比较多时间，我分两个时段去捡垃圾，凌晨5点到7点半和下午4点到晚上10点。”

吕继祖不仅帮忙清洁工人清理社区环境，他每次看到有乱置的购物推车时，也把推车归还到原处，此外也会通过One Service应用程序反馈社区整洁情况。

“我当年刚退休去看医生时，医生建议不要整天在家里，会有高血压的风险，所以我把捡垃圾当做每日的运动健身，现在血压也控制得不错。”

完整报道，请翻阅2024年7月2日的《新明日报》。