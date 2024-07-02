护士34次伪造医生处方 买安眠药止痛药等自服

护士兼诊所助手伪造医生处方和印章，34次到药房购买安眠药、止痛药等受管制药物自服，还订针筒注射。

被告王欣婷（音译）现年43岁，她共面对六项包括伪造文件意图欺骗、欺骗和抵触滥用电脑法令的控状。她早前承认其中三项，被判坐牢五个月。

根据案情，被告之前是一名注册护士，她自2021年2月起，在本地医院和诊所药房担任护士与诊所助理。

被告从2021年2月15日开始，每周至少三个晚上会到一家诊所当兼职诊所助理，职责包括为病人登记、配药、包扎伤口、协助医生进行小手术和为患者进行心电图检查等。

40元复制印章随意使用

2022年6月25日，诊所的一名医生为被告的肩周炎开了一张75毫克（28片）的止痛药利瑞卡（Lyrica）处方。然而，被告在医生不知情且未授权的情况下，在处方上添加了10瓶五毫升的安眠药杜米康（Dormicum）。她在同天拿着这个假处方到药房购买了上述安眠药。

案情揭露，开始时，被告只是偷用刻有医生姓名、行医执照号码和诊所资讯的两个印章来伪造医生处方。后来，被告索性花40元复制了这些印章，以便她可以随意使用。

被告在2022年6月25日至2023年3月11日期间，总共34次伪造了医生开出的各种药物处方，前往药局购买了安眠药、止痛药等受管制药物，她还不时订购针筒，用来注射订购的药物。

被告也曾谎称订购的药物是供诊所使用的，并在伪造处方上写下这一点，再谎称自己代表诊所来领取药物。事实上，被告购买这些药物都是用来自服。

后来，一名医院的药房经理在3月9日发现被告的行径，隔天报警。被告两天后再次伪造处方来到药房买药，但药房没有给她药物。

被告的代表律师为她求情时称，被告伪造处方买药仅供她自己服用，不用于转售，望法官轻判。

完整报道，请翻阅2024年7月2日的《新明日报》。