近九成贪污案涉私企 贪污调查局推动企业积极肃贪

过去五年立案调查的贪污案件中，近九成涉及私人企业人员。虽然本地的贪污情况严格受控，但贪污调查局不敢掉以轻心，定期与私企交流，推动落实国际肃贪标准。

根据贪污调查局的数据，2019年至2023年立案调查的贪污案件中，涉及私人领域的受贿、行贿或企图贿赂案件，各年占90%、86%、89%、86%和86%。

本地去年接获的贪污举报共215起，最终有81起立案调查。因涉贪而被控的111个嫌犯当中，有多达95%或105人来自私企。

为了鼓励业者积极肃贪，贪污调查局于2018年成立反贪污伙伴网络（Anti-Corruption Partnership Network），旨在提供共享平台，让本地企业交流反贪技巧和措施，以降低触法风险。

冯伟杰：环境快速变幻 不可掉以轻心

反贪污伙伴网络于星期二（7月2日）举办常年研讨会，本届主题为“公司管理与内部调查的最佳做法”。贪污调查局候任调查司司长冯伟杰致辞时说，虽然我国严格管控贪污，企业也拥有廉洁经商的良好声誉，但在快速变幻的环境中，万不可掉以轻心。

他说：“只要人有贪欲，贪污和欺诈就会存在。因此，贪污调查局将致力于预防、侦查和严打贪污和洗钱活动，并没收贪污所得。”

本地一些企业在反贪管控方面表现出色，并取得了ISO 37001认证。这套国际标准旨在协助企业制定、落实、维持和加强反贪污合规计划，至今约有40家公司主动落实。它除了可有系统地降低贿赂风险，还可让企业向利益相关者做出担保，接受调查时也可提供证据证明已采取合理的反贪步骤。

樟宜机场集团的反贪管理系统，就已取得ISO 37001认证。樟宜机场集团企业、人事及文化执行副总裁陈文雷以赛车为例说，赛车追求速度的同时，也要有良好的刹车系统，就如企业快速拓展业务，也须同时落实健全的管控措施。

贪污调查局调查司高级副司长李永得说，在反贪工作上，企业管理层可留意采购时的“危险信号”（red flag），例如招标时间过短、分多次小额采购以规避正式批准、频繁修改招标书等。“一旦发现员工涉贪而启动内部调查，须妥善保存证据，并且确保调查秘密进行，以免造成恐慌或打草惊蛇。”

反贪污伙伴网络目前有87个机构参与，包括金融、审计和咨询公司，以及专业团体和行业协会。这次的常年研讨会有超过170人出席。