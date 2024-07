土地测量师（修正）法案一读 为本地测量师在亚细安成员国执业铺路

土地测量师(修正)法案星期二(7月2日)在国会提出一读,为本地注册的土地测量师到亚细安成员国执业,以及海外测量师参与本地测量工作铺路。

律政部提呈的法案,将推动新加坡落实“亚细安测量师资格互相认可安排框架”(ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications,简称ASEAN MRA)。

该框架落实后,新加坡将实施“亚细安注册土地测量师制度”(ASEAN Registered Surveyor Scheme,简称ARS),加强本区域测量师之间的合作。

值得注意的是,法案建议的修订内容包括提高罚款额和加重刑罚,确保能够继续有效地制止土地测量工作方面的非法执业情况和不当行为。

根据ARS,符合资格的本地注册土地测量师能依据亚细安测量主管部门委员会定下的规定,在其他亚细安成员国执业,有助于他们把握海外的工作机会,并获得更大的认可。

与此同时,符合资格的海外土地测量师只要向ARS及新加坡的土地测量师局注册,就可获准与本地注册土地测量师合作,参与这里的土地测量工作,并把名字列入非地籍测量图和文件中。这项安排旨在推动专业知识和最佳实践方式的交流,尤其是牵涉特殊测量工作和设备方面。

律政部的文告指出,ASEAN MRA由亚细安成员国于2007年联合签署。ARS的实施细节仍在商讨中,土地测量师局会在日后公布详情。

文告还列出了法案的其他修订内容,包括土地测量师局必须为海外测量师设置登记册、列明海外测量师所能参与的工作内容,以及允许本地测量师向土地测量师局提出申请,获得承认以便符合ASEAN MRA资格在海外执业。