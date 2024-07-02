对五岁男童动粗推头地上拖行 幼儿园女职员认罪

不满五岁男童玩水不用餐，幼儿园女职员强行抓住男童双臂在教室地板上拖行，跟着反复摇晃男童，抓对方的头推向地板，痛得男童蜷缩身子。校方事后接获男童父亲通知孩子受伤，于是查看电眼并向警方报案，女职员最后被控。

54岁的被告案发时是幼儿园职员，她面对一项抵触儿童与青少年法令的罪名。她原本否认有罪，但在案件进行审讯前改变初衷，表明有意认罪。

被告于星期二（7月2日）在国家法院认罪，由于控辩双方需要时间准备判刑陈词，法官将案件展期至8月6日下判。

为保护受害男童，法官下令媒体不得报道任何可泄露他身份的资料，包括被告的姓名和案发地点。

案情显示，被告的主要职务是照顾幼儿园的学生，包括受害男童。

2022年2月15日下午3时左右，被告在为学生准备食物时，发现男童正在水槽玩水，没有按照她的指示坐下用餐。

被告当下感到愤怒，将男童从水槽拉开。男童反抗跌坐在地，但被告没有停手，继续拉着男童。

庭上披露，看到男童不愿配合，地上又湿透，被告于是强行抓住男童双臂，摇晃对方至少六秒，导致对方还几次撞到地板。被告过后揪住男童头发，并将他的头推向地板，男童因此跪坐在地，痛得蜷缩身子。

被告后来将男童拉起，开始收起后者的随身物，而当男童伸手拿起物品时，被告则立即从他手中抢回。男童接着跪倒在地，不愿移动，被告见状抓起男童在地板上拖行约40秒。

根据法庭文件，在短短四分钟内，被告多次粗暴对待男童，而她一连串恶行也被幼儿园的电眼捕捉入镜。

男童的父亲在事发晚上发现儿子脸上和颈部有刮痕，追问之下得知是被告所为，于是通知校方。

校方事后查看电眼画面，并在事发约一周后（23日）报警处理。男童的父亲也于24日带男童到医院检查，证实男童的头部有一道0.5公分抓痕，肩膀周围则有瘀伤。

庭上披露，被告在案发两天后（17日）辞职。