涉非法远程赌博活动 43男女在新马两地被捕

新加坡警察部队和马来西亚皇家警察展开联合行动，在新马两地逮捕43名涉及非法远程赌博活动的男女，并对总值超过1070万新元的七个房地产发出禁止处置令；涉案的九人已被控上法庭，其中三人是一家三口。

新加坡警察部队星期二（7月2日）发文告说，41名男子和两名女子，被怀疑是一个非法远程赌博犯罪团伙的成员而被警方逮捕。这43名男女的年龄介于34岁至82岁。

这次的联合行动是在6月30日和7月1日在两地展开。在本地，来自刑事侦查局、警方情报局、特别行动指挥处和不同警署的警员在全岛多个地方展开突击行动，逮捕37名男子和两名女子。

与此同时，马来西亚皇家警察在马国展开突击行动，逮捕四名涉案的新加坡籍男子。

警方指出，当局在行动中对价值超过1070万新元的七个房地产发出禁止处置令，同时起获现金、珠宝、名表和超过40个银行户头里总值近400万元的资产。这么做是为了方便调查，同时避免犯罪所得被分散或转移。其他被起获的物品包括电脑、手机和赌博相关用品。

在落网的43人中，八男一女星期二在国家法院通过视讯各被控一项抵触赌博管制法令的控状。

这九名被告是白腾顺（63岁）、白俊龙（39岁）、卓玉慧（62岁）、沈宽泰（49岁）、杜耀新（58岁）、梁瑞庄（55岁）、许和源（55岁）、沈伟强（57岁）和蔡英德（64岁）。白腾顺和卓玉慧是夫妻，白俊龙则是两人的儿子。

控方显示，白腾顺涉嫌在2023年11月至2024年6月30日期间，通过赌博网站收注，赌博的类别包括赌球、赌马、万字票和多多等；儿子白俊龙则被指协助父亲收注，妻子卓玉慧则涉嫌协助收集和分发奖金等。

其他六人则面对通过赌博网站收注等类似控状；白腾顺一家三口和沈宽泰已聘请律师，其余五人并未聘请律师。

控方申请将九人还押在中央警署一周以协助调查，获法官批准，案展7月9日再度过堂。

针对其他男女的调查还在进行中。以中介身份提供非法投注服务者，一旦罪名成立，可面对最高20万元罚款和坐牢最长五年。

代副警察总监（调查及情报）兼刑事侦查局局长张伟汉说，警方严厉看待所有形式的非法下注活动，并将继续对涉案者采取行动，将他们绳之于法。

张伟汉也说，为了打击跨国有组织犯罪，警方将和海外伙伴，例如马来西亚皇家警察紧密合作，侦查和打击针对新加坡人的犯罪团伙。“警方将继续和伙伴合作，无论犯罪团伙选择在何处运营，我们都会侦破和将它们捣毁。”（部分人名译音）