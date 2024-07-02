串谋行贿逾12万元 建筑公司董事判监九个月

两年内贿赂新加坡野生动物保育集团前设施管理主管至少12万6500元，为自家公司获取工程项目，建筑公司董事被判入狱九个月。

被告涂财吉（50岁）共面对六项抵触防止贪污法令的控状，他星期二（7月2日）承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告案发时是KK Iron Engineering私人有限公司董事，他在2014年设立公司，主要业务是建筑和装修。受贿的张鹏伟（译音，57岁）案发时是新加坡野生动物保育集团（WRS）旗下动物园的设施管理主管，职责包括处理动物园的采购，也有权批准集团的工程。

涉案的另一人是Shin Yong Construction私人有限公司（SYC）的项目经理杜永顺（38岁）。该公司的业务是建筑施工，WRS是公司的主要客户。2005年，张鹏伟和SYC达成协议，后者支付“佣金”给前者，换取顺利得到合约。2015年，杜永顺接手SYC的运营时也萧规曹随。

张鹏伟会告诉杜永顺具体的投标价格，确保后者顺利标到WRS的工程。杜永顺须与一些其他承包商串通，以说好的价格投标，其中一些标价会较高。

一般上，报价最低的公司将获得合同，而作为主管的张鹏伟是最后的拍板人。SYC或其他承包商顺利标到合同后，须支付相等于投标价35%的“佣金”给张鹏伟。由于几家承包商串谋投标，最终标价必然会被推高。

2015年左右，杜永顺邀请Geoscapes私人有限公司董事许建喜加入计划，后者再找到被告，承诺被告若加入计划，可顺利获得WRS的工程。

被告接受许建喜的提议，过后知会自家公司的项目经理张运嘉，两人每次报价前都会先询问后者。后者会给“建议”须虚增的数额，并告知须要支付多少佣金。

被告的公司顺利取得工程并获得WRS付款后，被告与张运嘉就会做出虚假的付款凭证掩盖罪行，从公司领钱，把钱交给许建喜。被告不清楚张鹏伟的真实身份，只知道对方有权审批工程。

2015年至2016年10月期间，被告把贿金交给许建喜和杜永顺，两人抽成后，把大约12万6500元被交到张鹏伟手上。被告期间也获得价值共约103万零187元的工程合约。

杜永顺早前已被判坐牢39个月，张鹏伟和张运嘉的案件仍在审理中。