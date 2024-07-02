收留弱智女后当仆人施酷刑 妇女监17年10个月

一名弱智女子离家出走后被母女三人收留，以为找到避风港，殊不知竟是噩梦的开始。这名女子在过后两年里被三人当仆人使唤，还被铁链拴锁防她逃跑，身份证、护照，以及银行提款卡也被没收。

遭蹂躏的女子是现年33岁的诺莎尼卡，施暴者是现年73岁的哈丝玛和她的两个女儿。她们的手段残酷，包括用钳子扭断脚趾、用锤子敲掉牙齿、用热水泼身，甚至用手指戳伤眼睛。诺莎尼卡最终被送去医院急救时已被折磨得不成人形，在垂死边缘，经医疗人员抢救后才得以保命。

哈丝玛是母女三人当中面对控状最严重的被告。她星期二（7月2日）在高庭认罪后，被判监17年又10个月。

邓碧云法官下判时斥责哈丝玛对诺莎尼卡犯下恐怖罪行，导致她得承受严重的伤害与后果。法官说，若非考虑到哈丝玛的年龄，法庭会判予更重的刑罚。

哈丝玛一共面对17项控状，包括用危险手段蓄意重伤他人、非法禁锢，以及向警方作假供等。她的大女儿哈丝妮扎（43岁）与小女儿哈丝琳达（38岁）已在2021年被治罪，分别被判坐牢36个月和赔偿受害人1000元，以及坐牢八年半。

受害人多年来常到被告家 关系好视对方为亲人

这起案件发生于2016年至2018年1月之间，地点在兀兰一带的组屋单位内。根据案情，诺莎尼卡与哈丝玛的儿子是中学同学，多年来她经常到他们家，与他们关系很好，甚至视对方为亲人。

2016年初，诺莎尼卡离家出走，寄住在哈丝玛的家，夜里就睡在客厅的地板上。哈丝玛与女儿当时告诉诺莎尼卡她无须付租金，但每个月得交150元的洗衣费。

殊不知，诺莎尼卡住进那里后是她噩梦的开始。母女三人注意到诺莎尼卡智商低，便商议把她当成她们的“babu”（爪哇语，意为“女仆”）。她们没收了诺莎尼卡的身份证与护照，要她做各种家务。

受害人遭各种酷刑虐待 每晚被铁链拴在不同角落

有一天，哈丝琳达指责诺莎尼卡为她的丈夫口交，母女三人从此开始以各种酷刑虐待诺莎尼卡。哈丝玛用钳子扭断她的脚趾、用锤子敲掉她的牙齿、用棒球棍暴打她的头，以及朝她身上泼热水等。有一次，哈丝玛还用手指直戳诺莎尼卡的右眼，导致她眼睛流血，右眼视力从此受损。

诺莎尼卡全身尽是被虐待后留下的疮疤和伤口，有些伤口还因受感染而发臭。为了避免恶行被揭发，哈丝玛等人不让诺莎尼卡去看医生接受治疗，只给她涂抹药膏。

诺莎尼卡也被她们禁锢，每天晚上被铁链拴在家中不同角落，包括婴儿床和厕所马桶上，以防诺莎尼卡逃跑或去厨房偷东西吃。此外，诺莎尼卡被禁锢在厕所时都是身子半裸，而且只能原地大小解和睡觉。

到了2018年初，长期受虐的诺莎尼卡变得非常虚弱，无法走路，没有食欲。1月16日凌晨，她的鼻子和嘴巴流出深色液体，也不断用头敲地板。由于不想诺莎尼卡死在家中，哈丝妮扎同母亲商量后决定报警，但却骗警方，诺莎尼卡是在两周前才搬来与他们同住，哈丝玛过后在录口供时也撒谎。

诺莎尼卡被送到医院后，医生发现她约30％的身体部位被灼伤、10颗牙齿断裂、脚趾骨折、耳朵严重变形，以及严重缺乏营养等。医生原本估计，她或只能再活一两天。

据《联合早报》了解，诺莎尼卡目前已康复，并且可以从事一些简单的工作。