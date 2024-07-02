维文：我国已准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家

黄小芳

更新 /
更新 / 2024年7月2日 9:33 PM
发布 /
发布 / 2024年7月2日 8:02 PM
维文指出，我国在联合国的投票意味着新加坡准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。他说，我们会在适当的时候这么做。（gov.sg视频截图）
维文指出，我国在联合国的投票意味着新加坡准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。他说，我们会在适当的时候这么做。（gov.sg视频截图）

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外交部长维文医生重申，今年5月，新加坡经仔细考量后，投票支持巴勒斯坦加入联合国的决议草案，这意味着我国准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。

数名议员星期二（7月2日）在国会上，就巴勒斯坦议题提出口头询问。

维文在阐述新加坡的立场时指出，我国在联合国的投票，意味着新加坡准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。他说，我国会在适当的时候这么做。

新加坡这么做的最主要考量是这有助推动和平的进程，并达成经谈判的两国方案。

维文强调，重要的是要有一个有效的巴勒斯坦政府，这个政府要接受以色列有存在的权利，以及明确反对恐怖主义。双方都有合法权利、双方人民也都有在各自安全边界内，和平并有尊严地生活的权利。

新加坡呼吁双方把握机会，采取行动迈向长久和平，并且为持续太久的苦难画下句点。

维文说：“最终，以色列和巴勒斯坦人必须展现领导力，并合作为人民缔造更好的未来。作为双方的朋友，新加坡会继续给予鼓励和实质的支持。”

维文表明：“我国已做好准备做出贡献，并会考虑加沙的需求，以及我国的资源和能力。但显然这些只能在停火之后才进行。现在的重点是在加沙确保立即的人道停火，并且马上释放所有人质。”

新加坡在今年5月的联合国大会上，投票支持巴勒斯坦加入联合国的决议草案。巴勒斯坦在4月2日要求联合国重新考虑它的成员国资格申请，但安理会在4月18日的表决中，因常任理事国美国否决，无法支持有关申请。

联合国大会随后在5月10日召开紧急特别会议续会，就有关巴勒斯坦的决议草案进行表决。

工人党阿裕尼集选区议员严燕松补充提问，必须满足哪些条件，新加坡才会承认巴勒斯坦为独立国家。

维文解释，新加坡在考虑何时承认巴勒斯坦为独立国家时，首要考量是我国这么做的时候，会协助或阻碍和平的进程，这视双方的谈判情况而定，重点在于谈判必须是平等的。

他强调，各国在做出决定时都必须考虑，是否存在一个有效的政府或领导人，能代表所有巴勒斯坦人、至少能有效管控西岸地区和加沙地带，并且有民意基础和权力能代表巴勒斯坦人和以色列人谈判。

维文说，各国会在不同临界点和时间点找到对于这个问题的答案，这也将取决于各国自身的国内情况。“我们不会把自己锁定在某个特定时间点上，或根据其他国家是否已就同个基本问题做出决定。”

他说：“我不知道这具体会在何时发生，但我期待能有所进展。” 

我国自2013年培训逾750名巴勒斯坦权力机构人员

新加坡自2013年起，通过加强技术援助配套（Enhanced Technical Assistance Package，简称ETAP），协助巴勒斯坦权力机构增强能力，为最终的建国做准备。

这配套为巴勒斯坦权力机构人员提供赞助，到我国参与研究访问，以及参加新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）下的能力培训课程。配套也为有潜能的巴勒斯坦权力机构人员提供奖学金，让他们在新加坡大学修读研究生课程。

维文说，新加坡将继续落实ETAP。目前为止我国已在外交、水资源管理、经济管理、城市规划等领域，培训超过750名巴勒斯坦权力机构人员，今年也有三名巴勒斯坦权力机构人员在计划下获颁奖学金。

维文透露，他今年3月访问巴勒斯坦权力机构总部拉姆安拉，并与巴勒斯坦总理穆斯塔法（Mohammed Mustafa）会面时，穆斯塔法对我国长期的技术援助表示感谢，并在建立公务员培训和数码化等能力方面，寻求进一步的支持。维文指出，新加坡对此表示欢迎，并将尽可能做出回应。

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