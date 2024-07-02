维文：我国已准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家

外交部长维文医生重申，今年5月，新加坡经仔细考量后，投票支持巴勒斯坦加入联合国的决议草案，这意味着我国准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。

数名议员星期二（7月2日）在国会上，就巴勒斯坦议题提出口头询问。

维文在阐述新加坡的立场时指出，我国在联合国的投票，意味着新加坡准备原则上承认巴勒斯坦为独立国家。他说，我国会在适当的时候这么做。

新加坡这么做的最主要考量是这有助推动和平的进程，并达成经谈判的两国方案。

维文强调，重要的是要有一个有效的巴勒斯坦政府，这个政府要接受以色列有存在的权利，以及明确反对恐怖主义。双方都有合法权利、双方人民也都有在各自安全边界内，和平并有尊严地生活的权利。

新加坡呼吁双方把握机会，采取行动迈向长久和平，并且为持续太久的苦难画下句点。

维文说：“最终，以色列和巴勒斯坦人必须展现领导力，并合作为人民缔造更好的未来。作为双方的朋友，新加坡会继续给予鼓励和实质的支持。”

维文表明：“我国已做好准备做出贡献，并会考虑加沙的需求，以及我国的资源和能力。但显然这些只能在停火之后才进行。现在的重点是在加沙确保立即的人道停火，并且马上释放所有人质。”

新加坡在今年5月的联合国大会上，投票支持巴勒斯坦加入联合国的决议草案。巴勒斯坦在4月2日要求联合国重新考虑它的成员国资格申请，但安理会在4月18日的表决中，因常任理事国美国否决，无法支持有关申请。

联合国大会随后在5月10日召开紧急特别会议续会，就有关巴勒斯坦的决议草案进行表决。

工人党阿裕尼集选区议员严燕松补充提问，必须满足哪些条件，新加坡才会承认巴勒斯坦为独立国家。

维文解释，新加坡在考虑何时承认巴勒斯坦为独立国家时，首要考量是我国这么做的时候，会协助或阻碍和平的进程，这视双方的谈判情况而定，重点在于谈判必须是平等的。

他强调，各国在做出决定时都必须考虑，是否存在一个有效的政府或领导人，能代表所有巴勒斯坦人、至少能有效管控西岸地区和加沙地带，并且有民意基础和权力能代表巴勒斯坦人和以色列人谈判。

维文说，各国会在不同临界点和时间点找到对于这个问题的答案，这也将取决于各国自身的国内情况。“我们不会把自己锁定在某个特定时间点上，或根据其他国家是否已就同个基本问题做出决定。”

他说：“我不知道这具体会在何时发生，但我期待能有所进展。”

我国自2013年培训逾750名巴勒斯坦权力机构人员

新加坡自2013年起，通过加强技术援助配套（Enhanced Technical Assistance Package，简称ETAP），协助巴勒斯坦权力机构增强能力，为最终的建国做准备。

这配套为巴勒斯坦权力机构人员提供赞助，到我国参与研究访问，以及参加新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）下的能力培训课程。配套也为有潜能的巴勒斯坦权力机构人员提供奖学金，让他们在新加坡大学修读研究生课程。

维文说，新加坡将继续落实ETAP。目前为止我国已在外交、水资源管理、经济管理、城市规划等领域，培训超过750名巴勒斯坦权力机构人员，今年也有三名巴勒斯坦权力机构人员在计划下获颁奖学金。

维文透露，他今年3月访问巴勒斯坦权力机构总部拉姆安拉，并与巴勒斯坦总理穆斯塔法（Mohammed Mustafa）会面时，穆斯塔法对我国长期的技术援助表示感谢，并在建立公务员培训和数码化等能力方面，寻求进一步的支持。维文指出，新加坡对此表示欢迎，并将尽可能做出回应。