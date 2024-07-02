善粮捐赠法案一读 鼓励捐赠食物减少浪费

善粮捐赠法案星期二（7月2日）在国会提出一读，目标是鼓励企业或个人捐赠食品，减少食物浪费。

这项个别议员法案由国会议员黄国光（义顺集选区）和傅丽珊（三巴旺集选区）提出。他们要求政府考虑立法，让捐出食物的企业或个人豁免被追责，以鼓励捐赠。

黄国光在提呈法案时说，新加坡的食物浪费问题严重，过去数年，每年产生约70万至80万公吨的食物垃圾，而当中有很多食物是还能够食用的。

黄国光今年4月就善粮捐赠法案（Good Samaritans Food Donation Bill）展开最后一次公众咨询时，公布了法案详情；只要满足四个条件，企业或个人捐赠的食品若导致死亡或人身伤害，他们可豁免相关刑事或民事责任。

这些条件包括：捐出食品前，食品并非不能安全食用或不适合食用；捐赠者已告知接收者如何正确处理食品，以及食用期限；捐赠前已采取一切合理可行措施，确保食品符合安全食用标准。

黄国光星期二在国会上说，法案的目的是通过这些保护机制，鼓励更多人捐赠食物，而更多的食物将能分发给有需要的社群。

他强调，这是一项由人民发起，为照顾人民和保护地球而起草的法案。

由黄国光领导的善心人士法律审查委员会，花了四年时间展开广泛的咨询活动，并进行深入讨论，才拟定法案。

除了黄国光和傅丽珊，委员会成员还包括议员苏慧敏（马西岭—油池集选区）和谢秉辉（荷兰—武吉知马集选区），以及本地企业、慈善机构、社区组织和非政府组织代表等。