维文：是否承认巴勒斯坦为独立国家是政治问题

是否承认一个独立国家不只是个外交或法律问题，而是一个政治问题。外长维文强调，新加坡在巴勒斯坦议题上的首要考量是，我国一向相信必须达成经谈判拟定的两国方案，并相信巴勒斯坦人有拥有家园的权利。

维文星期二（7月2日）在国会上答复蔡厝港集选区议员周凯年的补充提问时指出，根据巴勒斯坦目前的情况，双方都可以根据蒙得维的亚公约提出论据，提出他们是否符合拥有永久人口、明确领土、有效政府，以及与其他国家建立关系的能力这四个条件。

但维文强调：“最终我们相信这是政治问题，因此将取决于尝试与巴勒斯坦人建立联系的各方的政治考量。”

以新加坡来说，我国的首要考量一向是相信经谈判拟定的两国方案，并相信巴勒斯坦人有拥有家园的权利。“我国会继续支持巴勒斯坦人和处于发展初期的巴勒斯坦权力机构。”

维文说，作为目前巴勒斯坦权力机构支柱的巴勒斯坦解放组织承认以色列存在的权利，并反对恐怖主义。对我国来说，巴勒斯坦权力机构不构成问题，“但坦诚地说，加沙的情况有更多层的问题，我国在拉姆安拉接触的人，对于加沙局势的影响力微弱，甚至为零”。

维文强调：“不论如何，我国要有所帮助，要具有建设作用，保持连贯一致，不要只是做做样子。让我们为需要并感谢我们支持的巴勒斯坦人提供具建设作用的直接援助。”