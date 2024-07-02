陈笃生医院将改良病患餐食 办比赛邀员工展厨艺献食谱

烹煮简单食材不一定就会淡然无味，陈笃生医院将改良病患的餐食，还让医院员工“出谋献菜”。

陈笃生医院首次举办烹饪赛，邀请员工大展厨艺贡献食谱，为病人菜单增添新菜色。获第一名的陈家泰使用简单的材料，烹煮出简单却美味无比的“阿妈饭”，获得评审青睐。

陈笃生医院星期二（7月2日）于综合医疗护理中心（TTSH Integrated Care Hub）举办烹饪赛。共有50名员工提交了30份食谱参赛，最后有五组人获选在当天亲自烹煮食谱菜肴。

配合180周年庆，陈笃生医院特办名为“风味世代：从滋养到茁壮成长”（Generations of Flavour: Nourish to Flourish）的友谊烹饪赛。参赛员工必须想出一道可以独立完整的餐食；菜肴必须简单、经济、营养，并符合病人的喜好。获胜菜肴预计将于几个月后被列入病人餐食菜单中。

为比赛开放内部厨房供参赛者使用

综合医疗护理中心于3月间正式开幕，为了这次比赛开放还未使用过的内部厨房，为参赛者提供干净宽敞的烹饪环境。

八名参赛员工在90分钟内完成了五道菜肴。

陈笃生医院餐饮（服务）高级厨师陈家泰（40岁）的“阿妈饭”用料简单，选用食材为白米、包菜、鸡丁、香菇及虾米等，调料以酱油为主。

“阿妈饭”米饭粒粒分明，香味扑鼻，令在场的九位评审赞叹不已，最后获得第一名。在医院工作九年的陈家泰受访时说，灵感来自母亲每年包的粽子。“我把粽子使用的糯米改成白米，适合病人吃，希望他们觉得既好吃又健康。我9月份会回马来西亚探望母亲，到时会煮给她吃，让她品尝。”

陈笃生医院营运（眼科）部门四名同事以一道自创的“仁当（rendang）笔管面（penne）”参赛。组员之一的执行员诺尔·丽兹安娜（Noor Rizianah Binte Ibrahim，37岁）受访时说：“我们选择用笔管面来搭配仁当，因为笔管面的形状像管子，非常适合吸收美味的酱汁，确保每一口都能品尝到浓郁的风味。”

对于获得安慰奖，另一名组员黄威仁（管理培训生，26岁）说：“这次比赛是一个很好的团队合作经历，我们还是很开心。”

其他参赛作品为印度香料汤、香菜鸡肉及菲律宾式的炒鸡肉。陈笃生医院将于今年年底前推出电子版食谱，18份包括五道参赛菜肴的食谱将列入其中。

陈笃生医院首席营运总监王琬琪受访时透露，医院每天须提供5500份病人餐食，目前菜单还没有独立完整的餐食。“我们在考虑让午餐成为独立完整的餐食，这未必能减少人力时间，但能为病人带来新鲜感。”