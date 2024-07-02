未助查潜逃嫌犯不能取回扣押资产

潜逃出国的嫌犯，未来必须亲自回到新加坡协助执法机构完成调查，才可申请索回被当局查扣的资产。

反洗钱与其他事务法案星期二（7月2日）在国会提呈一读，除了加强我国打击洗钱活动的能力外，这项法案的另一个关键，是完善当局处置被扣押资产的程序。

针对弃保潜逃的嫌犯，执法机构现有权扣押他的资产，但至于该如何处置它们，目前的程序和刑事诉讼法，都没有明确规定。

为免法庭在案件调查结束前发还扣押资产，以及不让潜逃嫌犯有机会在国外取回财物，法案提出两项修改建议：一、若执法机构申请继续扣押资产，而法庭也同意案件尚未完成调查，资产就不得归还嫌犯；二、潜逃嫌犯须亲自协助调查，之后才能申请取回扣押财物。

内政部在文告中说，调查工作可能因嫌犯潜逃不配合，而遭故意拖延。修改法令，能避免嫌犯为了逃避调查而留在国外，之后再因调查无法继续进行，成功索回扣押资产。

另一项修改建议，则是允许警方或控方在结案前，向法院申请出售会贬值或维护费高的资产，如汽车、船艇和牲畜。

目前，执法机构须先获得各方同意，才能申请庭令脱售这些资产，若无法达成共识，当局就得负责继续管理。

法令修改后，当局可单方面提出变卖申请，只要法庭认定资产快贬值或维护成本高，或是同意变卖资产符合公众利益，法庭就可下令脱售。这不仅能降低维护成本，同时也为资产保值，让理赔的受害人能取得更高额赔偿。

30亿洗钱案：苏海金和妻子1亿6500万元资产被充公

以30亿洗钱案为例，截至今年3月，警方耗费了近65万元来储存、维护和保养被扣押的资产，而这些费用皆由国家承担。

针对这起洗钱案，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，在回答议员的口头询问时说，法庭在下判时，也把被告答应让政府充公资产考虑在内。以苏海金为例，政府充公了他和妻子名下总值1亿6500万元，或约等于95%的资产。

她说：“目前为止，没有任何外国政府或团体，要求索回被我国充公的财物。”

30亿洗钱案的10名被告中，八人在服完刑后已被驱逐出境，其中七人送往柬埔寨，一人到日本；余下两人尚在服刑。对于驱逐目的地，孙雪玲说，只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。