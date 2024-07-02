仅约两成马来妇女接受乳癌筛查 乳癌基金会促采取措施提高认知

截至2022年，50岁至69岁的新加坡妇女中，只有37.6%接受乳腺癌筛查；这一比率在马来族妇女中，骤降至21.5%。

乳癌基金会星期二（7月2日）就今年举办的多部门研讨会发布研究报告指出，筛查比率差距凸显让马来族妇女社群提高对乳腺癌认知的必要性，从而促进早期检测和及时治疗。

研究显示，过去50年，乳腺癌一直是新加坡妇女中最常见的癌症，占所有癌症病例的近29.7%。乳腺癌存活率较低的主要原因是较晚发现和延迟治疗。

报告提到，随着现今治疗技术的进步，早期乳腺癌的生存率相对较高：一期乳腺癌患者的五年生存率达九成，二期患者的五年生存率有八成。

报告也指出，患有乳腺癌的马来族女性的死亡率往往较高，他们的五年存活率为45.9%，低于其他族群，这主要是因为较晚发现与治疗。

马来社群视乳房筛查为禁忌现象更普遍

究其背后原因，报告说，马来社群将围绕乳房筛查和健康议题视为禁忌的现象更加普遍，加上缺乏对早期检测重要性的认知，导致患者延误就诊的最佳时机。

同时，社会经济因素，如经济拮据和缺乏医疗设施等境遇，进一步加剧了这个问题。

寻求治疗时，马来族也常遇到文化与社会层面的阻碍，例如对癌症的误解、恐惧社会对患者的排斥与孤立，以及对替代疗法抱有侥幸心理或依赖等；这些想法会让他们在症状严重前拖延、避免求医。

此外，家庭和护理责任可能也会阻碍女性优先考虑自身的健康需求。

应采取多方面措施 提高马来族对乳癌认知

为鼓励马来族妇女及早接受乳腺癌筛查与检测，研讨会强调应采取多方面应对措施，利用回教组织与回教堂等社区网络，与医疗保健组织合作，提高马来族对乳癌的认知。

同时，可与宗教领袖，以及在社群中有影响力的人合作，宣导接受筛查与及早发现的重要性，尝试改变一些错误观念。

作为放射肿瘤科专家、乳癌基金会副总裁朱博爱医生说：“在日常实践中，我遇过很多患有晚期乳腺癌的马来族女性，她们的乳房会发炎、出血、感染并引起剧烈疼痛。”

他指出，在晚期阶段，治疗选择较少。“我们必须让人们认识到及早发现很重要，挽救乳房，挽救生命。”