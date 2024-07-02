漏油事故未影响 南部岛屿海洋生态园计划

漏油事故并未影响国家公园局有意在南部岛屿一带辟设第二个海洋生态园的计划。

国家发展部长李智陞星期二（7月2日）在国会就6月14日漏油事故发表部长声明时说，政府机构、科学家以及来自海洋生态园之友和S.E.A.海洋馆的义工在6月16日至25日期间进行了初步调查，以确定漏油事件对海洋生物多样性的直接影响。

根据现有的目测调查结果，拉柏多一带的岩礁岸、圣淘沙丹戎里茅海滩和实拉蓬、圣约翰岛的棋樟湾（Bendera Bay）、拉扎鲁斯岛的鹰湾（Eagle Bay）以及拉柏多自然保护区柏莱雅溪红树小径（Berlayer Creek）的外部潮间带都发现了油迹。

不过，其他生物多样性敏感区域的潮间带如姐妹岛海洋生态园、南部岛屿、樟宜海滩公园、白沙公园和乌敏岛的仄爪哇湿地等，基本没有发现油迹。西海岸公园和白沙公园的红树林也未受影响。当局将继续密切监测这些地点。

公园局5月宣布计划在拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）和龟屿岛，设立第二个海洋生态园，以更好保护我国的海洋生态多样性。李智陞指出，这项计划并未受到油污影响。

已动员700名义工

漏油事故发生后，超过1500名公众已踊跃报名协助油污管理工作，另有超过2000人表示有兴趣了解未来的义工服务机会。截至7月1日，已有700名义工接获动员，包括在东海岸公园和西海岸公园巡逻，提醒公众远离受影响的海滩，并在发现沾了油污的野生动物时向当局通报。

永续发展与环境部长傅海燕说：“我们也在考虑动员志愿者参与最后阶段的清理工作，以减轻清洁人员的负担，并加快开放海滩的步伐。”这包括清除沙子里的焦油球，也就是小块的凝固油污。

她在回答议员提问时也指出，当局并没有接到任何关于工人和义工健康出现问题的反馈。

“我们有很多类别的工作人员参与油污清理工作，其中一类是客工占大多数的普通清洁工，主要是在沙滩清理油污和沙子，承包商和雇主会为这些工人提供适当的防护设备，也会监督他们的工作。”

另一类专门负责清理比较难抵达的地方的工人则通过了培训项目，他们之中的一些人还曾在新加坡民防部队和警察部队工作，主要负责处理油污和其他类型的事故。