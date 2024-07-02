关税局查获7500条漏税香烟 三人被捕两人已被控

何家炜

更新 /
更新 / 2024年7月2日 10:55 PM
发布 /
发布 / 2024年7月2日 10:27 PM
关税局两次行动共起获7500条漏税香烟，这批香烟应缴关税和消费税总额，超过81万元。（新加坡关税局提供）
关税局两次行动共起获7500条漏税香烟，这批香烟应缴关税和消费税总额，超过81万元。（新加坡关税局提供）

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新加坡关税局上月底展开两次执法行动，共起获7500条漏税香烟，并逮捕三名新加坡籍男子。

关税局星期二（7月2日）发文告说，当局上星期二（6月25日）在红山德普巷的一个工业单位，展开打击漏税香烟的执法行动。

执法人员当时检查两名可疑男子，并从一人身上搜出一把钥匙。执法人员用钥匙打开单位的后门，发现第三名男子，以及3750条漏税香烟和一批包装膜（stretch film）。当局当场逮捕这三名年龄为26岁、27岁和43岁的男子。

关税局调查后发现，其中一人涉嫌负责取货和运送漏税烟到工业单位，也负责把风。其余两人则涉嫌在单位内，重新包装香烟。

根据线索，执法人员上星期四（6月27日）在班丹道的一个仓库展开后续行动，并另外起获3750条漏税烟。这些香烟当时藏在五个货盘（pallet）内。

关税局说，两次行动共起获7500条漏税香烟，这批香烟应缴关税和消费税总额，超过81万元。

涉案的三人中，两人已被控，有关另一名男子的调查仍在进行。

在关税法令与消费税法令下，凡购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理漏税货物都是严重违法行为。违例者可面对相当于逃税额40倍的罚款，或坐牢最长六年，或两者兼施。

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