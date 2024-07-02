卫生部家庭援助站计划获正面反馈 当局探索最有效模式推广其他社区

卫生部推出的家庭援助站计划获得各方正面反馈，其中武吉坎贝拉家庭援助站自2023年11月启用以来已吸引超过1500名参与者。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期二（7月2日）在国会答复惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士，有关家庭援助站（Family Nexus）计划进展的提问时，透露上述数据。

马善高说，位于三巴旺综合诊疗所的武吉坎贝拉家庭援助站自运作以来吸引上千人参与，反映了家长和看护者对于孩子一起参加教育和健康建设活动的浓厚兴趣。

在转介方面，自2022年11月试运营以来，淡滨尼天地家庭援助站已收到超过380起由社区护士转介的个案。

榜鹅家庭援助站从去年12月至今年5月，已向社会服务机构转介超过500起个案。

马善高指出，当局正通过试点计划测试不同模式，将多项服务聚集起来，并探索最有效的模式推广到其他社区。

榜鹅家庭援助站今年1月率先正式启用，淡滨尼天地家庭援助站于今年6月也已启用。全国目前有四个家庭援助站，另两个设在蔡厝港综合诊疗所和三巴旺综合诊疗所。

卫生部在2022年国会拨款委员会辩论开支预算时，宣布家庭援助站计划。这个一站式的综合家庭支持项目，将各种健康和社会服务汇集在同个屋檐下，方便社区内的年轻家庭获得更全面支持。

这个项目也是妇幼健康支援策略（Child and Maternal Health and Well-being Strategy）下的举措之一，旨在促进孩童与家庭的健康，并帮助孩子达到最佳的发展潜力。

重视生育妇女心理健康 两院计划共2200人受惠

马善高说，当局也加强孕期和产后妇女的心理健康支持，竹脚妇幼医院更在2023年9月启动产前心理健康计划（Psychological Resilience in Antenatal Management，简称PRAM），将产前抑郁症筛查纳入孕妇例行护理的一部分。

新加坡国立大学医院推出的ProPEL（Parental emotional health to Enhance child Learning）计划，也为极可能或已经患上抑郁症的孕妇提供及时的援助。

这两项分别在医院推动的计划，共有超过2200名妇女受惠。

马善高说，政府将收集参与者的反馈，监督接受适当后续护理的孕妇比率，以及妇女产后心理健康的改善情况，来评估这些主要举措的成效。

卫生部的妇幼健康支援策略行动计划报告今年6月14日出炉，为促进孩童及家庭健康，并提供更完善的服务，当局共提出48项举措，其中28项已推出，其余将在未来两年逐步落实，并于2025年评估各项举措的有效性和参与度。

马善高同时分享了“Project HOME”和“HEADS-UPP”两个项目的数据。

截至今年中，本地东北区有超过100组家庭加入“Project HOME”项目，另外约有147名孩童纳入“HEADS-UPP”项目。

这两个项目旨在为低收入家庭的学前孩童，提供更全面和综合的支持。其中，“HEADS-UPP”通过保健卫生、社会辅助和学前教育等领域的合作伙伴，与家长和社区紧密合作，为弱势孩童建立强有力的支持体系。