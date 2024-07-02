梁文辉正式撤回播客访谈影射国会议长不公平言论

新加坡前进党非选区议员梁文辉撤回影射国会议长谢健平处事不公的博客言论，并指出谢健平在国会议事过程中公平公正，自己并没有遭受不同等的对待。

在5月14日播出的播客节目“Yah Lah But”中，当主持人说梁文辉总是在国会中率先发言的议员之一，他马上以“也是最后一个国会议长叫到的议员”回应。谢健平事后联络梁文辉，要求他澄清这个不实言论并道歉。

谢健平在国会星期二（7月2日）复会时，向朝野议员讲述他与梁文辉针对此事的电邮和见面时的往来，并指梁文辉的言论严重歪曲了国会的议事程序。他告诫全体议员事情的严重性，并强调无论议员出自什么原因，都不应有类似的藐视行为。

谢健平查找了他2023年8月担任议长至2024年5月的国会议事记录。记录显示，梁文辉多次比其他议员更早被点名做出补充提问和要求澄清，谢健平也不只一次让梁文辉针对同一课题多次提问。

“梁文辉的言论严重歪曲了国会议事程序，也暗示梁文辉在某种程度上受到了与其他议员不同等的待遇，以及他的澄清和补充提问都被视为次要的。言论妄加非议我在点名议员发言时的公平和公正。这反映了我作为议长的品格，涉及我主持国会程序的行为。”

梁文辉称言论为营造轻松气氛 非评论议长是否公平

谢健平于6月22日发电邮给梁文辉，询问梁文辉播客言论的依据。梁文辉25日答复说，他是在访谈开始时为营造轻松气氛而做出的回应，不是旨在评论议长是否公正，而议长确实曾多次率先让他发言。梁文辉于同日在脸书贴文澄清此事。他也在电邮答复中要求在国会复会前与谢健平会面，当面澄清此事。

两人于26日在谢健平的办公室见面，梁文辉重申了之前给予谢健平的解释，并指谢健平在点名议员提问时，对他很公平。谢健平于同日发电邮给梁文辉，要求他提交书面声明，并对他的言辞道歉。

梁文辉28日答复了电邮。谢健平说，这份电邮的内容比梁文辉发表的首个澄清更进一步指出，梁文辉对在国会的提问时间和机会感到满意，也同意谢健平曾多次率先点名他提问。

谢健平于30日答复电邮说，他感谢梁文辉的澄清，但电邮并没有涵盖道歉。因此，谢健平给梁文辉最后一次道歉的机会。

梁文辉星期一答复电邮说，既然谢健平同意他无意影射议长不公正，道歉是不适当的，那会构成梁文辉有意误导听众的印象。不过，为了了结此事，梁文辉撤回在播客中所说的话，也重申无意暗示自己受到了与其他议员不同的待遇。

谢健平说：“我对梁文辉的澄清感到满意。从整体上看，这减轻了他的言论所造成的具误导性印象。他在澄清中也指出，我是公平公正的。”

国会（特权、豁免和权力）法令第31（g）和（h）节条文规定，视为藐视国会的行为包括：发表任何反映议长或议员品格、行为或在国会言行的言论，或任意发表报告，当中包含对国会辩论或议事程序的严重或错误信息。

谢健平指出，这些规则对议员来说并不陌生，这也并非涉及梁文辉的首起事件。

梁文辉去年3月违反议事程序，国会领袖英兰妮于4月18日在国会发言时，提醒全体议员注意言谈举止。