政府多管齐下应对孩童肥胖问题

儿童肥胖是日后罹患肥胖症和其他慢性疾病的重要风险因素。适当的饮食、充足的运动和睡眠，以及避免过度使用电子产品，有利儿童健康，也能减少肥胖。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期二（7月2日）在国会答复议员询问时说，卫生、教育和社会领域的多个机构已展开合作，采取多项措施应对儿童肥胖问题。

例如，竹脚妇幼医院和新加坡儿科和儿童健康学院今年2月联手，推出本地首个婴幼儿喂养指导方针。保健促进局则与学前教育中心和学校合作，为学生提供更健康的餐饮选择。

为确保孩童有充足的运动，学前中心和学校都安排了体育活动时间，但马善高强调，单靠政府和学校的努力是不够的，学生须在课内课外保持一样的行为习惯，才能取得成效。

“我们将继续与家长合作，并鼓励社区合作伙伴提供更多健康餐食和体育活动。”

在使用电子产品方面，卫生部已在去年3月针对零岁至12岁孩童，发布屏幕使用指导原则，并发给各医药协会、综合诊疗所、家庭医生、学前中心和家长参考。指导原则不鼓励18个月及以下的婴孩使用屏幕；年龄介于一岁半至三岁的幼童，每日屏幕时间不应超过一小时。

马善高说，一些综合诊疗所为孩童进行健康检查时，也会了解孩童使用电子产品的情况，并纳入相关的教育推广工作。本地四个家庭援助站也积极与家长沟通，关注孩童的屏幕使用习惯。

过去几个月，卫生部和社会及家庭发展部，一直在讨论孩童使用电子产品的课题，包括考虑推出更果断和更有效的措施，培养良好的使用习惯。马善高说，会在接下来几个月公布更多详情。