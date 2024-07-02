徐芳达：油泄当天难辨认大片油污位置 以致撇油器隔天早上才部署

撇油器是应对厚厚一层大面积浮油最有效的方法，但漏油事故发生后的海上能见度低，再加上一些浮油可能潜入水里，导致受影响海域隔天早上才部署撇油器。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（7月2日）在国会针对漏油事故发表部长声明时说，部署撇油器（oil skimmers）前要先确认大片油污的位置。

不过，当天下雷阵雨影响了能见度，海事及港务管理局和承包商的船只因此在最初几小时无法辨认海中油污。

这次泄漏的燃油密度与海水非常接近，因此油污可能潜入水面之下，随后夜幕降临，使油污更难被发现。

为辨认油污流向，徐芳达说，海事局多管齐下，在无人机、卫星图像，以及海上和陆地人员等的协助下，在事发隔天早上确认大片油污地点，再部署撇油器。

挖泥船Vox Maxima在6月14日下午2时18分撞上加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂。

海事局下午2时22分接到事故报告后派遣巡逻船，并在2时55分动员围油栏承包商。由于承包商装载重型设备和行驶到事发地都须好几个小时，因此赶到现场时已经是晚上9时41分。

承包商在恶劣天气下通宵工作，凌晨5时15分铺设完200米的围油栏，至此距离事发约15小时。

应对漏油事件的时长引起一些议员的关注，工人党阿裕尼集选区议员严燕松询问早点铺设围油栏是否能更好地围堵浮油，盛港集选区议员蔡庆威则提问反应时间是否根据严重程度等因素有不同的要求。

徐芳达说，每个漏油事件根据规模、性质和地理位置等因素有所不同，因此在反应时间上很难用单一数字决定行业标准。

徐芳达：行业专家肯定我国整体反应非常迅速

不过，他提出，从海事局巡逻船接到报告后的11分钟赶到现场并喷洒消油剂，到随后的清理工作，都有来自世界不同地方的行业专家肯定我国整体反应是非常快速的。

徐芳达认为，正因为这次快速有效的反应，我国作为国际海事枢纽的声誉并未受损，海事局也确保事发当天航运和港口运作没有受到影响。

我国目前已部署长达4000米的围油栏，包括有疏水成分的吸油围栏。

针对海事局巡逻船为何没有在承包商抵达前先铺设围油栏，徐芳达说，巡逻船上的轻型围油栏适用于快速处理局部的小规模漏油，例如在加油过程中泄漏的燃油，不适合应对这次更严重的事故。

他指出，即使在天气良好的白天，铺设好围油栏也需要好几个小时，到时漏油已随着潮汐和海浪飘散。在受损船只周围铺设围油栏的主要目的，不是围堵已经泄漏的油，而是预防船只进一步漏油时油污向外扩散。

徐芳达说，这次油污清理方式和运作遵循国际专家的指导，我国会从事故中学习，继续更新和改进标准作业程序和应急方案。

由于清理工作刚步入第二阶段不久，徐芳达说，目前确认清理费用为时过早。政府在结算总额后，会向加油船的保险公司索赔。