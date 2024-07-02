黄总理：为人民提供更多机会主导自身发展 实现各自理想

政府将为人民提供更多机会去主导自己的发展道路，实现各自不同的理想和对成功的定义。

总理兼财政部长黄循财星期二（7月2日）在一场学生对话会上致辞时指出，相较于他成长的时代，现在的年轻人有更多职业发展渠道和选择，不再只局限于医生、律师、教师等主要专业。这个改变也反映了我国经济已更多元化。顶尖的宇航、生物科技等国际公司进军本地，为人民提供好的工作机会。

人们的观念与态度也逐渐转变。以医药护理领域为例，除了医生，社会也肯定护士、治疗师等人员的专长。初创企业的发展也更加蓬勃，更多年轻人创业。此外，更多年轻人也选择较不同的道路，如成为专业运动员或数码内容创作者。

黄总理：专注发展自身强项 不与他人攀比

年轻人如今有更多选择能探索，但有时选择过多，可能让人无所适从。黄总理向学生建议，专注于发展自己的强项，不必与他人做比较，或硬挤入不适合自己的框框。发展才华也不是一步登天的事，须花时间培养，间中也会遇到挫折。

他以诺贝尔医学奖得主卡塔林·考里科（Katalin Kariko）为例，这名研究人员在冠病疫情前所开展的信使核糖核酸（mRNA）研究不被看好，资助申请被拒，甚至被大学降职减薪。但她坚持不懈，研究成果后来终于造福民众。

黄总理以此鼓励学生，即使遇到挫折，或时而感觉不被认同，应继续努力且追求卓越，抱持积极的学习精神。政府也因此投入大量资源在技能创前程，支持人民持续学习，在步入中年后仍可开启事业第二春。

政府2022年开展新加坡携手前进（Forward Singapore）运动，旨在勾勒未来愿景，更新社会契约。黄总理重申，我国将致力于打造一个公平且包容的社会。这也需要每个人尽一分力。政府将创造更多机会让年轻人做出贡献，塑造社会契约，例如已成立的青年小组让年轻人针对关注的课题提出建议。

今日的世界不同于往日，而一些人可能认为过去的时代更好，黄总理说，但事实未必如此。我国当时的公共交通还不完善，只有两条地铁线。娱乐、文化与艺术节目与设施并不多，还曾被视为“文化沙漠”。

但这数十年来，我国的居住环境不断提升，经济更强韧。人民有更好的教育和生活水平。他那一届的学生（1970年代初出生），只有约55％在中学后继续升学。如今，几乎每名学生都继续升学。大学毕业生的起薪约5000元，高于当时的约3000元。

尽管未来仍布满各种挑战，包括中美竞争等外部环境因素、气候变化问题、科技发展等，黄总理相信，我国有能力应对并在未来更“危险”的世界生存且发展，就如同当年我国克服亚洲金融危机、沙斯等危机。

他说：“我们永远是一个小红点，没有腹地，没有自然资源。如果我们动摇了，没有人有义务救助我们。最终，我们必须靠自己的智慧和创造力自救，决定自己的未来……无论我们有怎样的差异，我们须团结一致，为国家和同胞做对的事。这也是为何我们能走出冠病疫情。我们需要同样的精神——大胆思考、有远见，开创前进的道路。”

出任总理后首个青年对话会 共900名学生出席

这是黄循财5月出任总理后第一次与青年展开对话，出席的900名学生来自大学、理工学院和工艺教育学院。对话会在新加坡管理大学杨邦孝法学院举行，由新加坡政策研究所、学生组织Varsity Voices和新大联办。

学生踊跃地向黄总理提问，提出他们所关注的社会流动、人力与教育、人工智能发展和经济等广泛课题。对话会一开始，先后有至少40名学生排队等着发问。原定约半小时的对话也延长到一小时左右。