嗅探新加坡宠物狗繁殖业

本地人对宠物狗的需求逐年攀升，且较多人倾向购买而不领养。市场需求增加，宠物狗繁殖业者唯有增加繁殖才能应对，但有爱狗人士担心，一些不良业者在繁殖的过程中没有尽责照顾繁殖犬的福利，甚至虐待它们。

《联合早报》整理农粮与兽医局和国家公园局历年财报数据显示，当局每年为宠物狗主人颁发和更新的宠物狗执照呈上升趋势，从2018财年的6万8000张，增至2022财年的8万8000张，增幅近30%。

针对本地人获取宠物的方式，Rakuten Insight 2022年一项调查显示，有近六成的受访者选择向宠物店、繁殖场，或上网购买宠物。领养宠物方面，只有20%受访者会向亲人或朋友领养，当中也有16%是通过收容所认养，总体少过四成。

爱狗人士梅丹尼尔接受访问时分享，他2017年领养的威玛猎犬Leia曾经是只繁殖犬，怀疑在繁殖场时被虐待，导致后腿发育畸形，这几年来在梅丹尼尔的调养下逐渐康复。

梅丹尼尔说，不少退役的繁殖犬都和Leia有相同症状，“公犬和母犬为宠物店生产幼犬，有时甚至还被迫近亲交配，而从宠物店购买幼犬的人对现实毫不知情，还向他人炫耀自己养了新的幼犬”。

梅丹尼尔2017年领养退役繁殖犬Leia，安排兽医为一瘸一拐的它进行胫骨平台整平截骨术，在两只后腿植入钢棒。梅丹尼尔怀疑，Leia在繁殖场时曾遭受虐待。（视频截图）

《联合早报》2016年3月报道，农粮兽医局（AVA）突击检查设在巴西立的一家宠物狗繁殖场，不仅发现有八只繁殖犬的健康状况恶劣，繁殖场业主也没有遵照条例，为繁殖场里的上百只狗儿提供妥当住宿和照料。Leia就是来自这家违规的繁殖场，因为这起事件而被动物收容所救助，后来被认养。

为了供宠物市场贩卖而繁殖幼犬的做法是否合乎道德，动物福利组织“为动物发声”（Voices for Animals）创办人陈家兴受访时说，怎样的繁殖程序才符合标准，得先采纳多方面以科学为基准的考量，局外人无法轻易自行断定。

陈家兴拥有多年救助繁殖犬的经验，他说：“宠物狗育种的道德依据可以是官方设立的条规。即便没有条规，我们接触过的一些繁殖场业者算符合道德了。”

“为动物发声”创办人陈家兴指出，国外一些有名的繁殖业者在为狗配种前会为它们进行全血细胞计数、眼睛检查、髋关节评估等，严谨确保繁殖出来的后代是健康的。（视频截图）

为了持续提升本地宠物狗繁殖场的从业标准、保障繁殖犬福利，动物与兽医事务组（简称AVS）在2021年宣布收紧执照标准。条规已从2022年4月生效，新条规包括宠物狗繁殖场业者必须在繁殖犬退休后照顾它们、确保母犬每年只繁殖生产一次，以及为所有繁殖犬提供足够的社交和活动空间等。

AVS工业标准与监管处高级署长郭瑞菁受访时说，修订发牌条件只是基本底线，背后更大的意义是与宠物狗繁殖业者携手合作，提升整个业界的运作水平。

郭瑞菁也说：“规范业界不是一场官方主导的猫抓老鼠游戏，因为这会耗费大量资源而且并不完全有效。”

宠物狗需求增加推高了商业繁殖率，政府制定监管准则，背后有哪些考量？能否提升本地繁殖场的专业水平？点看视频，跟随《联合早报》的镜头，一探本地宠物狗繁殖场。