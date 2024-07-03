国会观察：又一次祸从口出

新加坡前进党非选区议员梁文辉又一次祸从口出，这次是在5月14日播出的一个播客访谈节目中声称，他总是最后几个被点名提问的国会议员。

梁文辉过去曾多次在国会参加辩论时抱怨提问时间不够，部长没有正面回答他的问题，以及他还有很多补充提问没机会提出。

而他最近在播客访谈节目中声称“总是最后被点名”提问，就会给听众形成议长不公平、不愿意给梁文辉足够时间在国会向执政党问责的印象。

国会议长谢健平如果不追究，也等于放任梁文辉歪曲他的人格与处事方式。

谢健平星期二（7月2日）在国会口头询问时间开始前，用了15分钟的时间向全体议员说明他的处理方式。

他先从国会记录中确认自己出任议长以来，未曾将梁文辉压到最后才提问，也曾允许对方多次就同一课题发言，并没有对他不公平的情况之后，就开始与梁文辉交涉。

为这样的插曲占用国会议事的时间来交代一番，对一些人来说似乎是小题大做，但若仔细听谢健平的论述，会发现他与梁文辉的四次交涉中，梁文辉都是一点一点地做出澄清，先是肯定谢健平多次让他率先发言，再说谢健平对他公平，然后进一步指出自己对国会的提问时间和机会感到满意。

谢健平数次一字不漏地念出他和梁文辉交涉的往来内容，相信也是为了以正视听。

梁文辉在播客节目中所说的话，放在当时语境或许如他所澄清的是在尝试营造更轻松的气氛，但他也严重歪曲了国会的议事过程，没有拿捏好开玩笑的尺度。

梁文辉之前已经多次因触犯国会条例接到警告

梁文辉之前已经多次因为触犯国会条例接到警告，差点就被送到国会特权委员会接受调查。

这包括2022年3月7日在脸书说议长不给他机会要求政府澄清言论、2023年3月对时任国会议长陈川仁说“如果部长没问我，我建议你别问”，以及2023年7月在前进党脸书发表具争议的视频，误导人们以为副议长不让议员辩论莱道路黑白洋房事件。

谢健平这次坚持原则、严肃处理，以捍卫国会的尊严，是必须做的事。

这绝不是网民在梁文辉的澄清帖子下所说的“无法区分开玩笑（jest）和严肃言论（seriousness）”，更不是议长“缺乏幽默感”和“太敏感了”。

梁文辉2024年2月曾因为发文指政府没有为一对生活拮据的夫妇提供足够经济援助，而接到社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处发出的更正指示。梁文辉随后辞去前进党秘书长的职务，以对此负责。

从另一个角度看，梁文辉这次发表的言论，也属于不实陈述的范围，只不过议长没有发出更正指示的权限。谢健平多次与他耐心沟通，最后说服梁文辉撤回言论和澄清，也才有了星期二国会的说明。

来届大选必须在2025年11月之前举行，记者日前向选民了解他们的看法时，就有居民表示会更关心候选人的素质。梁文辉一再发言不当，已经被网民说是“小丑行径”（clownish act），这对他本身以及前进党的形象与公信力会有怎样的影响，这应该不是大选将近才须要关心的问题。