截至6月1日我国合格选民271万3051人 比总统选举增3000多人

截至今年6月1日，我国选民册上的合格选民有271万3051人，比去年9月总统选举时多3644多人。选民增幅最大的集选区是淡滨尼，增加了2.57%；选民减幅最大的集选区是东海岸，人数少了1.75%。

主管公共服务的教育部长陈振声星期二（7月2日）代表总理，以书面答复了宏茂桥集选区议员颜添宝的相关提问。

陈振声也公布了各集选区和单选区的合格选民人数，在去年9月1日和今年6月1日的对比。选民最多的宏茂桥集选区，选民人数从18万9798减少到了18万8722人，少了1076人；在选民最少的裕华单选区，选民人数则从2万零817减少到2万零349，少了468人。

根据《联合早报》统计，选民人数变化最大的集选区是淡滨尼，人数从16万零227增至16万4339，增加了2.57%。选民增幅最大的单选区则是丰加北，从3万4360人增至3万8883人，增幅13.16%。

选民减幅最大的集选区是东海岸，从12万3961人减至12万1786人，减幅为1.75%。至于单选区，拉丁马士的选民减幅最大，从2万3620人减至2万2867人，少了3.19%。

选举局6月18日宣布已完成修订选民册，并从6月19日起至7月2日开放给新加坡公民查阅。总理兼财政部长黄循财是在5月20指示选举注册官，在7月31日前完成修订选民名册。

选区范围检讨委员会尚未成立

至于负责划分选区的选区范围检讨委员会，目前尚未成立。

陈振声代表总理书面答复工人党盛港集选区议员蔡庆威的提问时说，当选区范围检讨委员会成立时，总理将制定其职权范围。

过去选区范围检讨委员会要负责检讨选区划分，并建议集选区和单选区的规模和数量。在检讨过程中，委员会将考虑自上一次选区划分之后，各选区因人口迁移和住房发展而产生的选民人数变化。

陈振声说，在过去三届大选中，总理还指示这个委员会缩小集选区的规模，并设立更多单选区。

选区范围检讨委员会的成立是大选何时举行的重要风向标。过去两届大选时，政府都是通过议员的国会提问，公布这个委员会的成立。