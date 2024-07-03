全职父亲录播客 分享经验讲心得

放下繁忙的工作成为全职父亲，让36岁的黄程瀚重新认识自己，并确定自己的人生目标。

黄程瀚很喜欢孩子，希望能在孩子成长时期给予陪伴。七八年前，长子刚出生不久，他就萌生了当全职父亲的念头。他和妻子讨论过，但当时时机还未成熟，因此没付诸行动。

不过，这个想法一直没散去。他制定了储蓄计划，因为他知道，一旦夫妻中有一人放弃工作，家庭将面对一定的经济压力。

“其他人能为了买车和出国旅行而储蓄，我当然也可以为自己的理想先存钱，做好准备。”

长子念幼稚园时面对学习困难，在情绪管理方面也有一些挑战，这使黄程瀚反思，是否没花足够的时间陪伴和教育儿子。正好那时妻子有新的工作机会，可施展抱负，两人再一次讨论后，他毅然告别媒体工作，把生活重心转移到家庭。

“曾有朋友说过，只有孩子会记得我整天都加班到深夜，客户和上司是不会记得的。这句话给了我相当大的震撼。”

成为全职父亲后，黄程瀚逐渐了解生命中什么才是最重要的。“我以前认为自己的价值来自于职场上的成就、能赚多少钱回家。但我的安全感如今不建立在职场成就上，我的生活已不再局限于此。”

当孩子对他说声谢谢，或突然上前拥抱他，就足以让他感到满足。

带孩子的一大挑战是照顾他们的情绪，黄程瀚在过程中发现，孩子对事物的反应，通常有更深层次的原因。这使他更有同理心，生气时不轻易骂孩子。“我以为自己在帮助儿子控制情绪，但反过来，儿子也在帮我管理情绪。”

与妻子保持深入对话

在他看来，全职父亲也必须与妻子保持深入对话。“全职父亲不能只注重孩子，而忽略了造就家庭的婚姻。许多问题只要夫妻两人好好沟通，都能迎刃而解，双方也才能互相扶持，实践男主内、女主外的生活安排。”

黄程瀚最近和一群也是全职父亲的朋友，开始录制英语播客“The Ordinary Dad”（普通爸爸），目前播出了两集。他希望有意当全职父亲的听众，能参考他人的经验，对这个角色有更深入的了解，再决定是否走上这条道路。