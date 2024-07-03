男子持假枪带14岁小弟 劫理发师再抢妓女

为还赌债，男子竟带着14岁“小弟”干案，在同一晚上先是拿假枪抢劫七旬理发师，再用药迷晕全身名牌的妓女，夺走价值近5万元的财物，被判坐牢四年九个月，鞭打24下。

被告是现年38岁的马来西亚籍男子，他面对六项控状，控方以两项串谋抢劫以及一项破门行窃的罪名提控他，余项交由法官下判时一并考虑。

与被告一起干案的是一名案发时年仅14岁的少年。由于案发时少年未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道少年的名字，或泄露他身份的资料，包括被告名字。

根据案情，被告在一家手机店工作，2022年9月左右结识当时14岁的少年。两人常发短信联系，少年叫被告“老大”，被告则称他做“小弟”。

有一次，被告告诉少年自己欠债，想要抢劫在加东购物中心工作的一名71岁理发师。少年答应和被告一起干案。

2022年10月14日晚上9时48分，两人带着假枪到理发院，被告从背后掐住理发师的颈部，少年则从店里劫走900元，两人之后开溜。

叫少年召妓 饮料下安眠药

逃离现场后，被告叫少年上网召妓，也叫他去买安眠药，打算迷晕妓女后偷走她身上的贵重物品。

晚上11时左右，被告约了一名40岁的妓女到他的租房处，让少年先招待妓女。少年交给妓女一杯放了安眠药的水。

妓女身上当时有不少名牌货，包括两支劳力士名表，其中一支价值2万5000元，另一支则为1万5000元。妓女喝了下药的水后，渐渐昏睡过去。两人偷走她身上价值4万7200元的财物，事后放上网卖。

妓女隔天醒来后发现物品失窃，当下报警。被告与少年很快就落网。

完整报道，请翻阅2024年7月3日的《新明日报》。