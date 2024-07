创意?怪诞?横幅标语让公众从外面盯着单位的窗户看,直到里面的住户发现为止,新加坡美术馆联办的活动引争议,受访居民觉得隐私被冒犯。

这个横幅近来被挂在摩天组屋达士岭(Pinnacle@Duxton)楼下的达士敦坪公园(Duxton Plain Park)。横幅上写到:“选择上面单位的一扇窗户盯着看,直到住户发现你在看他。”(Choose one apartment window above to look at. Keep staring until the inhabitant catches you staring.)

横幅被拍放上网,引起热议。