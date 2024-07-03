四兄弟性侵亲妹案 19岁四哥判监九年鞭24下

四兄弟四年多来轮流性侵亲妹妹，年纪最小的19岁哥哥至少七次在家中犯下强奸与性侵罪，被判坐牢九年和打鞭24下，是最后一名被治罪的哥哥。

被告因案件被揭发才停止犯案

高庭法官蒋诗琦星期三（7月3日）下判时说，本案被告犯下的罪行严重，对年纪尚小的受害人造成精神与心理伤害，而且他是因为案件被揭发才停止犯案。

考虑到涉及年轻受害人的性侵案件数量居高不下等因素，法官认为，判刑必须着重于起到充分的阻遏作用，因此决定判现年18岁的被告坐牢打鞭，而非进入青年改造所。

这起惊人的性侵案发生于2018年至2022年2月之间，受害者当时介于八岁至12岁。

涉嫌犯案的是受害者的四名亲哥哥，年龄最小的四哥今年3月在高庭认罪后，星期三接受判刑。他在犯案时年龄介于13岁至16岁，面对包括严重强奸与性侵等八项控状。

面对42项控状的大哥是四兄弟当中控状最多的一个，他日前被判坐牢20年和打鞭24下。二哥与三哥分别被判坐牢18年和打鞭24下，以及接受改造训练。控方早前已经表示将对三哥的刑罚提出上诉。

根据案情，受害人有四个哥哥和两个妹妹，哥哥们睡在同一间卧房，受害人与妹妹们则使用另一间卧房。父母也规定已经发育的儿子不能随便进入妹妹的卧房，除非需要使用妹妹卧房里的镜子梳头发。

因妹妹非常信任被告 才对她下手

被告在2019年13岁时第一次犯案，他当时已经知道其中两个哥哥对妹妹伸出狼爪。他声称有看色情片的癖好，选择对年纪最大的妹妹“下手”是因为这个妹妹非常信任他，不会把事情说出去。

被告通常趁妹妹睡觉时犯案。有一次，他趁没有其他人在家时对妹妹下手。妹妹曾说“不要”并试图把他推开，但他最终还是得逞。

妹妹被四个哥哥轮流性侵却不敢吭声，平日强颜欢笑掩饰情绪。直到2022年，当时就读中一的妹妹鼓起勇气把哥哥的恶行告诉校方，校方才通知社会及家庭发展部并报警。