克兰芝与马西岭之间地铁轨道易被雷击 避雷器或受损更快

克兰芝和马西岭之间的地铁轨道易被雷击，因此，尽管避雷器有定时维护，但期间或被雷击而更快受损。今年6月初，地铁南北线服务就因避雷器遭雷击而中断。

我国地铁网络的防雷系统符合本地和国际标准，在6月初地铁服务中断事故前，过去五年并未发生雷击所致故障。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（7月2日）以书面答复马西岭—油池集选区议员任梓铭和蒙巴登区议员林谋泉的提问时，做出上述回应。

上个月3日傍晚5时46分，由SMRT经营的地铁南北线发生故障，克兰芝站附近轨道上的电力控制箱被雷击中起火，油池和兀兰之间的列车服务中断近两个半小时，直至晚上8时10分才恢复。

初步调查显示，本应保护电力控制箱的避雷器可能因经年累月耗损，无法发挥正常保护功能，导致地铁失去牵引动力。

失灵的避雷器约七个月前才移交给SMRT，原定明年才须进行维护。徐芳达说，SMRT有根据制造商的建议定时维护避雷器，但造成地铁中断的避雷器此前或已被雷击中而更快受损。

“我们正与制造商和地铁业者检讨避雷器的维修频率。导致地铁中断的避雷器已更换，附近其他避雷器则已完成检查，确定能正常操作。”

陆路交通管理局规定，地铁业者须拟定完善的地铁中断应对计划，包括提供免费的接驳巴士服务等。徐芳达说，陆交局、地铁业者和相关机构每年会举行联合演习，并从演习和事故中吸取经验，持续优化应对计划。

针对6月初的中断，陆交局早前评估SMRT的应对计划符合了标准作业程序。不过，徐芳达说，陆交局知悉公众的反馈，会继续与业者合作加强应对计划，包括提升发布消息的清晰度，以及改善人流管控措施。