假租房等骗12人逾10万元 无业女子监三年罚2000元

在网上刊登虚假房间出租广告，无业女子两个月内欺骗九人超过3万7000元，租客事后察觉不妥纷纷报警，无业女子因此落网被控，但她仍在保释期间继续干案，再骗另外两人1万多元。

除了设下租房骗局，无业女子也以需要钱筹办女儿丧礼和支付孩子医疗费等理由，诱骗一名男子借出逾5万7000元，她过后还将计就计，冒充律师向男子谎称自己已经过世。

这名一再行骗的无业女子是33岁的莎马宁（Priscilla Shamani）。她面对欺诈、伪造文件和抵触远程赌博法令等20项罪名，早前已经承认其中六项。法官将其余罪名纳入考量后，于星期三（7月3日）判她坐牢三年和罚款2000元。

案情显示，2022年4月，当时无业的被告萌生歪念，决定以出租房间为幌子行骗。她上网刊登广告，谎称自己有单位要出租，月租介于1500元和1800元。

为了取得潜在租客的信任，被告还伪造建屋局文件，让对方相信她有单位出租，但事实并非如此。

2022年4月至5月，被告在短短两个月内前后22次骗走九名潜在租客共3万7283元。

这些租客事后察觉不妥，确认受骗后纷纷报警。被告在同年6月被捕，警方过后从她的手机查到她参与非法赌博活动的证据。被告接着被控，获准保释，但她在保释期间再次犯案。

庭上透露，被告在保释期间重施故伎，在2024年骗走两名潜在租客共1万1800元。

除了设下租房骗局，被告在保释期间还声称女儿过世，博得一名男子同情，把钱借给被告。

当时是2023年，拖欠大耳窿债务的被告向在福利团体任职的男子求助，谎称自己的女儿过世，她急需一笔钱为女儿办理身后事。男子信以为真，基于同情借钱给被告。

被告尝到甜头后，在接下来的四个月里又以支付其他孩子的医疗费为由，多次向男子开口借钱，并称会在卖房后还钱。

被告后来还冒充律师，由“律师”告诉男子被告已经过世，并伪造单据让男子相信被告也拖欠律师费。

男子前后借出5万7250元才怀疑受骗，于是报警处理。

庭上披露，被告的保释在2024年4月被撤销，过后还押候审。