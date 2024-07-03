与14岁少年劫理发师再抢妓女 马国男子判监打鞭

中年汉因缺钱找上14岁少年，持假枪到理发店，抢走900元现金。两人干案后嫌钱少，决定再干一次，于是向一名妓女下药，趁她昏睡后劫走名表和名牌包等近5万元财物，结果两人落网被控上庭。

38岁的马来西亚籍被告何恒成（音译）星期二（7月2日）在国家法院承认两项抢劫和一项破门行窃罪名，法官将另一项破门行窃和一项共谋犯案的控状纳入考量后，判他坐牢三年又21个月，及打鞭24下。

与何恒成合作的少年，来自中国，现年16岁，他的案件目前还在审理中。由于少年犯案时年仅14岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。

根据案情，被告事发时在芽笼一家手机店工作，2022年9月与到店里购买电话卡的少年结识。少年当时是一名学生。

两人当下交换联络方式，事后也经常相约吃饭和唱卡拉OK。在一次聚会上，被告向少年说他缺钱，打算抢劫他的越南室友，并邀少年加入。

少年同意后，两人便决定在当晚行动，但因其他室友在家，计划因此告吹。

少年曾与一名71岁印度理发师有过节，便建议被告去抢劫他。两人先到理发师的家行窃，但没找到任何值钱物品，于是决定到他的理发店下手。

2022年10月14日晚上9时48分，两人带上一把假枪，闯入加东购物中心一家理发店。被告用假枪恐吓理发师交钱，少年则关上窗帘避免被他人发现。两人抢走900元，随之逃离现场，事后会面平分所得赃款。

下药迷晕妓女 偷走近5万元名表包包项链

庭上透露，两人得逞后却没有就此收手，反而嫌抢来的钱少，当晚又向一名40岁妓女下手。

两人联系上妓女，并约在她的单位接受服务。根据计划，少年会充当顾客先独自进屋，然后将事先掺入安眠药的啤酒让妓女饮用，等她睡着后再让在外等候的被告进屋，一同盗走对方的财物。

法庭文件显示，妓女在服用啤酒后昏睡，被告和少年就趁机顺走对方的两只劳力士手表、一个香奈儿（Chanel）包包和一条爱马仕（Hermes）项链。这些物品总值4万7200元。

被告事后在网上转卖偷来的名表，套现2万4000元。他取出1500元交给少年，并将偷来的项链当作礼物送给少年的女友。

庭上披露，理发师当晚被抢劫后就报警。据早前报道，警方在接获通报后，调阅电眼画面展开调查，并在事发的24小时内逮捕被告和少年。