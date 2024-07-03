黄丝带庆祝20周年 缝制本地最大百衲被

为纪念黄丝带计划20周年，1000多名公众、志愿者、囚犯、释囚及其家人耗时约七个月，共同缝制一条本地最大的百衲被，星期三（7月3日）写入新加坡纪录大全。

这条百衲被由约1万5255块升级循环布料缝制而成，面积为20公尺乘24.6公尺，比一个标准篮球场的面积还大。

社区伙伴Weaving Happiness协助黄丝带计划，教导公众和囚犯如何缝制百衲被。Weaving Happiness志愿组主管维沙尔（Vishal）受访时说，缝制巨型百衲被除了要有耐心，还需要精准的计算，并非易事，不过既然这些升级循环的布料都可以得到第二次使用的机会，释囚们也同样应该获得第二次机会。

维沙尔说：“每块拼布就像一个释囚，靠我们的社区成员将它们缝合在一起。当参与者知道把这些拼布缝合起来，可以创造出一幅拥有美丽图案的百衲被，让它得到第二次机会时，都很激动。”

淡滨尼尚育（Tampines Changkat）8区缝纫兴趣小组也参与缝制工作。小组的七名成员从3月开始，每周四天，晚上7时到10时风雨不改地在组屋楼下的居民联系网办事处，利用缝纫机将手工缝制好的布料拼接起来，成为巨型百衲被。

志愿者洪翠清（60岁，家庭主妇）说：“其中一个挑战是，百衲被很大也很重，铺开来时几乎占据了整个组屋楼下的空间，每次需要两名‘壮汉’花一个多小时帮忙铺开和卷起。”

她说，组员都觉得能帮助释囚很有意义，同时也为自己的成果可以载入新加坡纪录大全而感到自豪。

黄丝带计划秘书处高级助理总监拉蒂加（Raathiga）受访时说：“创造新加坡纪录大全的里程碑，见证了社区致力于给囚犯、释囚及其家人提供第二次机会的承诺。庆祝的同时，我们也期待加强合作伙伴关系，让社区通过自主努力成为黄丝带计划的倡导者。”

这条巨型百衲被之后将转变成有用的产品捐赠或出售，为黄丝带基金等慈善基金筹款。