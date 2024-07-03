人工智能侦测网安威胁 解决身份冒用等问题

人工智能的应用日益广泛，不仅可帮助科技公司及时侦测网络威胁和入侵行为，还能有效打击身份冒用等问题。

为促进业内交流，资讯通信专才协会（Association of Information Security Professionals，简称AiSP）邀请五家科技公司，参加星期二（7月2日）举行的首届人工智能安全峰会，分享最新的人工智能科技。

以参与峰会的SailPoint为例，这家网络安全科技公司通过人工智能，让企业客户更全面地掌握员工的访问权限。例如，后台管理系统会根据员工职务安排适当的使用权限，并在员工离职时，提醒雇主取消权限。

九成数据泄露事件 是因身份被冒用所致

SailPoint东南亚地区执行总监江翊铭受访时说，九成的数据泄露事件，是因身份被冒用所致。他说：“现在的大型企业聘请许多非正式员工和外包员工，他们的入职和离职程序须更加完善，以避免公司机密外泄。”

为应对不法分子日益复杂的招数，国际科技公司思科（CISCO）使用人工智能侦测网络入侵行为，并为这些威胁标上危险系数，同时自动生成相应的解决方案。

思科网安工程师纳德瓦特（Avinash Naduvath）带领的团队，开发了具有上述功能的聊天机器人（chatbot）。“人工智能可以帮助我们更及时地发现和解决问题，同时也可以马上关闭被入侵的相关网络领域，防止进一步泄密。”

包括SailPoint和思科在内的五个科技公司，是AiSP的人工智能特别兴趣小组成员。昨天的峰会也是小组首次为业界人士提供交流平台。

领导人工智能特别兴趣小组的AiSP助理秘书黄潭（Tam Huynh）说，已开始筹备下一场峰会，届时将邀请前线的网安从业员分享人工智能如何提高工作效率，预计在10月前举行。