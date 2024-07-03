骨痛热症病例持续偏高 环境局吁民众采取防蚊措施

本地上周新增292起骨痛热症病例，比前一周减少五起，但每周累计的病例数量依旧居高不下。国家环境局提醒人们继续采取防蚊措施。

全岛目前有83个活跃的骨痛热症集中区，其中13个集中区的病例超过10起。岗沙路（Gangsa Road）的骨痛热症病例已经持续数月，通报的病例多达400起；裕廊西1道累计病例52起，而且还在持续快速传播。位于宏茂桥3道至4道累计181起病例的黑区则获得控制，不再是活跃区。

骨痛热症病毒分为四种血清型。去年第一型DENV-1和第三型DENV-3曾居多数，但自去年9月以后，第二型DenV-2成为最常见的骨痛热症病毒。民众对所有这些骨痛热症病毒的免疫力仍然很低。如果不采取足够的措施，这些骨痛热症病毒的风险因素持续存在，可能导致未来几个月骨痛热症病毒病例激增。

本地目前没有兹卡黑区。截至目前，我国今年共出现八起兹卡病例，这些病例之间并无关联。

岗沙路一带病例数量速增 环境局正密切关注情况

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆在脸书发文说，尽管过去一周的骨痛热症病例有所减少，但国家环境局仍在密切关注岗沙路一带的情况，那里的累计病例多达400起，且病例数量快速增加。过去两周内，又新增17起新病例。

马炎庆提醒公众要确保住家附近没有伊蚊滋生的地方，例如有水积存的家用容器、花瓶和花盆托盘等。

吴丽丽（家庭主妇，65岁）住在岗沙路一带，在巴刹和组屋楼下与邻居聊天时，得知附近有很多居民得了骨痛热症，这让她意识到自己的住家是骨痛热症的活跃区。她说：“听说隔壁座组屋有很多人得了骨痛热症，有的甚至住院10多天，年纪大的抵抗力差，就更严重。”

问及会否担心被感染，她说：“担心也没办法，骨痛热症很难预防。我家里有种花，都很注意，基本每两天就会换一次花盆里的水。最近环境局每周都会派人上门检查，看看家里是否有积水，并提醒我们经常换水，还要保持窗户通风。这里每周也会喷防蚊烟雾，防范措施都做得很好了。”