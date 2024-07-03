伪造单据骗公司数百万元 董事经理监八年两个月和罚款

与他人串谋提交虚假报价单和收据，两年内欺骗公司支付约288万元，公司董事经理被判坐牢八年两个月，以及罚款3万7500元。

被告郑瑞元（59岁）面对38项包括欺骗和八项抵触防止贪污法令的控状，他星期三（7月3日）承认其中17项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时是Hertel Singapore私人有限公司的董事经理，负责公司的销售和运营事务。与他串谋的是Kok Chang Scaffolding私人有限公司（KCS）的财务总监王连忠（38岁）。

上述两家公司都是一家法国企业旗下的公司，业务是提供鹰架、绝缘材料、油漆和机械服务。2016年至2019年8月间，Hertel公司内有关付款和报销等财务，皆由被告、王连忠和另一名董事经理负责审批，每次只须其中两人签名。

2014年左右，被告、王连忠与其他同事开始在办公室赌博，直到2017年中，被告欠下的赌债累计约10万元。被告与王连忠讨论如何还债时，后者建议伪造报价单，为不存在的工程审批，欺骗公司付款，再平分所得。

王连忠清楚公司银行户头的存款，以此来决定虚假单据的数额，以避免被高层发现。他在2016年与另外三名友人合开公司Petroblanc，租赁鹰架给KCS。公司没有注册在王连忠名下，但他持有公司印章和信头。

王连忠会以Petroblanc名义提交虚假报价单，而被告批准采购单，王连忠接着发出单据，两人审批后欺骗公司付款。当王连忠因银行户头存款与薪水不符，被新加坡国内税务局调查时，两人决定找来承包商Seow Chuan Engineering（SCE）合作。

2017年3月24日至2019年2月26日期间，两人27次串谋欺骗公司支付共约285万4055元，Petroblanc和SCE分别从中获得20%至25%的佣金。

另外，两人为了促进公司生意，让公司顺利取得工程，也串谋行贿三家公司的职员共5万2500元。

2018年左右，公司推出新条例要求职员在报销餐费和交通费时，必须提交付款凭证。被告于是决定提交虚假的单据报销费用，以填补早前用来行贿的款项。

被告虚构两家餐饮公司，还准备了公司印章和收据本，再指示行政人员以此单据提交，由他来审批。2018年8月15日至12月19日期间，被告11次借此向公司报销约2万6019元。

被告在犯案期间至少获利100万6230元，大部分的钱用在赌场赌博和买万字票。

控方指出，被告是主谋，两年内提交38份伪造单据欺骗公司支付约288万元，滥用职权预谋犯案，建议法官判他坐牢九年至10年和罚款。（人名译音）